Що подарувати на 8 березня колегам? Ідеї від редакції Нового каналу

8 березня на підході! У цей день прийнято оточувати увагою і турботою всіх дорогих жінок. А їх, як виявляється, чимало: крім бабусь, мам, сестер і коханих, є ще й колеги. Що ж їм подарувати? У нас є маса ідей! Вибирай подарунки колегам на 8 березня в нашому матеріалі, і залишайся джентльменом без головного болю!

Ми вже розповідали, що подарувати дружині на 8 березня, сьогодні ж мова піде про колег. Адже це ті люди, з якими ми інколи проводимо більше часу, ніж зі своїми близькими. І на честь свята весни їх хочеться порадувати чимось дійсно хорошим.

Що подарувати на 8 березня колегам? Ідея №1

Працювати не можна, відпочивати

Так-так, кома поставлена ​​вірно. Після важкого робочого дня інколи не вистачає сил приділити час собі, особливо це стосується відповідальних дівчат. І часом єдине, чого хочеться, – лягти в ліжко й моментально заснути. Чому б не подарувати колегам цю можливість? Сертифікат у СПА, салон краси або на масаж – чудовий варіант подарунка на честь Міжнародного жіночого дня.

Що подарувати мамі, бабусі та подрузі 8 Березня?

Що подарувати на 8 березня колегам? Ідея №2

Щоб око радувати та нерви берегти

Спокою і врівноваженості рибок можна тільки позаздрити. Хоча навіщо ж заздрити, якщо можна подарувати їх колегам на 8 березня! Акваріум з рибками – небанальний і корисний презент. Він створить спокійну, гармонійну обстановку в колективі. Адже у твоїх колег буде можливість розслабитися і переключити свою увагу, спостерігаючи за рибками.

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Що подарувати на 8 березня колегам? Ідея №3

Всі калорії підуть в красу і чарівність

Радимо запам’ятати цю фразу і з чистою совістю подарувати колегам коробку з солодощами. Ну хто ж відмовиться від гормону радості? Крім того, до солодощів можна прикріпити невелику листівку з теплими побажаннями. Повір, колеги просто розквітнуть від такої, на перший погляд, дрібниці.

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Що подарувати на 8 березня колегам? Ідея №4

Щоб погода не псувала настрій

Жінкам, як тонким натурам, властива різка зміна настрою. Навіть незначний дощ або похмурий день може викликати нудьгу у дам. Щоб уникнути такої неприємності, вибір подарунка на 8 березня можна зупинити на парасольці. Жінки люблять різні аксесуари. Тому яскрава стильна парасолька стане практично антидепресантом.

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Що подарувати на 8 березня колегам? Ідея №5

Щоб працювалося з комфортом

Складно сидіти за робочим столом цілий день. А як інакше, якщо робота пропонує такі умови? Полегшити життя своїм колегам ти зможеш, подарувавши щось корисне для офісу. Це можуть бути килимки для комп’ютерних мишок, органайзер для канцелярії, щоденник, подушка для шиї, підставка для ніг або розслаблююча гель-маска для очей. Жінки будуть тобі вдячні!

Пам’ятай, що подарунок не обов’язково повинен бути надзвичайно дорогим, головне – увага. Дівчата хочуть турботи, ласки та кохання. І не тільки 8 березня!

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