Приєдналася (-вся) до Великого посту 2020 і шукаєш рецепти смачних страв? Ми знайшли для тебе дивовижний покроковий рецепт пісного яблучного пирога з карамеллю, від одного погляду на який течуть слинки. Відмовитися від цього ароматного задоволення не вдасться нікому, тож сміливо бери на замітку цей рецепт. Записуй, як приготувати пісний яблучний пиріг з хрусткою карамельною скоринкою, який всім буде до смаку!

Пісний яблучний пиріг з карамеллю: інгредієнти

борошно – 1,5 склянки

цукор – 1 склянка

олія – 0,5 склянки

яблука (великі) – 3 шт.

мед – 2 ст. л.

розпушувач тіста – 1 ч. л.

кориця – 0,5 ч. л.

вода (або фруктовий сік) – 1 ст. л.

Готуємо пісний яблучний пиріг з карамеллю покроково

Крок 1

Натри на крупній тертці одне яблуко, очищене від шкірки. Всип корицю і ретельно перемішай.

Крок 2

У суміш висип 0,5 склянки цукру і влий 0,5 склянки рафінованої олії. Додай борошно і розпушувач. Знову перемішай до отримання однорідної густої маси та залиш тісто на 15 хвилин.

Крок 3

У глибокій сковороді змішай 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. меду і 1 ст. л. води. Воду можна замінити будь-яким фруктовим соком, бажано – натуральним! Доведи суміш до кипіння, постійно помішуючи дерев’яною лопаткою. Продовжуй варити, поки карамель не загусне (близько 3-4 хвилин).

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Крок 4

Глибоку форму для випікання застели пергаментом і вилий карамель на дно. Зверху виклади нарізані тонкими слайсами почищені два яблука і вкрий їх тестом.

Крок 5

Випікай при температурі 200° С близько 35-40 хвилин. Через півгодини перевір готовність тіста: якщо воно буде липнути до зубочистки або сірника, збільш час випікання до 50 хвилин!

Коли пиріг буде готовий, дістань його з духовки і переверни на блюдо. Карамельна скоринка має бути зверху! Смачного!

Фото – iStock.com, pixabay.com

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