Якщо ви досі не вирішили, куди піти 8 березня і де відсвяткувати Міжнародний жіночий день в Києві, вибирайте івент із нашої афіші. Ми зібрали кращі заходи, що пройдуть у столиці 8 березня, а квитки на ці концерти і шоу, до речі, стануть відмінним подарунком на 8 Березня для ваших улюблених жінок!

Театр тіней TEULIS

Де: Київська консерваторія

У день 8 Березня дивовижний театр тіней Teulis представить шоу «Твоя тінь», у якому будуть тісно переплітатися фрагменти з уже відомих шоу «Повелителі тіней» і «Вічна історія», а також номери, які раніше глядачі не бачили. Використовуючи живі декорації з тіней можна створити неповторну, але просту історію, щоб зрозуміти її без слів, і, водночас, настільки захоплюючу, щоб зануритися в її події з головою. І театр тіней Teulis відкриє для вас новий світ вже 8 березня!

Pianoбой

Де: Палац спорту

8 березня Дмитро Шуров запрошує всіх на грандіозний святковий концерт «Хісторі». Відомий далеко за межами України Pianoбой виступить у супроводі оркестру з оригінальною програмою, яка стане справжнім сюрпризом для шанувальників артиста! Цей виступ головного романтика України стане відмінним подарунком до Міжнародного жіночого дня, тож якщо ви ще не придумали, чим порадувати рідних жінок – квитки на концерт стануть чудовим подарунком 🙂

Lords of the sound. Love story

Де: ДК КПІ

8 березня у концертному залі ДК КПІ неймовірно весняний і романтичний, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня – «Love Story» від Lords of the Sound! Кожна жінка мріє провести свято особливо, очікує казковості, бажає вражень і емоцій. І Lords of the Sound влаштують для вас справжній симфонічно-романтичний вечір! Традиційно найвідоміший український оркестр виконає хіти світової музики з репертуару Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting та ін. А також саундтреки з найромантичніших фільмів: «Майстер і Маргарита», «Зоряні війни», «Сутінки», «Титанік», «Привид Опери», «Ромео і Джульєтта», «Амелі», « Мулен Руж», « Запах жінки», «La La Land» та інших.

КУРГАН FEAT АГРЕГАТ

Де: Bel etage

Найстильніші «селюки» України у святковий вечір виступлять із концертом на сцені Bel etage в Києві. Їхні треки качають, тексти зривають дах, а прості ритмічні мелодії надовго засідають у голові. Ці хлопці вміють створювати настрій і атмосферу, тож якщо 8 березня ви готові увірватися на танцпол, концерт проекту «Курган и Агрегат» – це чудова ідея!

Марія Чайковська

Де: Atlas

8 березня зазвучить ніжний голос Марії Чайковської. Нові пісні для всіх шанувальників творчості цієї чарівної виконавиці у програмі «Парус». Змінюються часи, змінюється мода, панянки більше не носять кринолінів, чоловіки не беруть участі в лицарських поєдинках, і лише одне залишається незмінним: по всій планеті, всіма мовами звучать слова кохання, викликаючи в серцях людей все такий же трепет. Проживаючи наші життя на шалених швидкостях, у гонитві за грошима, кар’єрою і визнанням ми часом забуваємо про ніжність і турботу. Чистий неповторний голос Марії Чайковської, щирість, що лунає в кожній ноті, змушують замислитися про те, що насправді важливо! Аншлаги на її концертах лише підтверджують, що глибоко в серці кожного циніка живе втомлений романтик!

Aniko Dolidze Big Band

Де: Caribbean Club Concert Hall

Столичний концерт-хол запрошує зустрічати весну разом із чарівною Аніко Долідзе та її віртуозним біг-бендом. 8 березня Aniko Dolidze Big Band зіграють концерт «Леді епохи біг-бендів». Музиканти занурять гостей у вишукані часи – свінг яскравий, віртуозний, мелодійний. Неможливо встояти перед музикою, яку писали найкращі композитори епохи, легендарні віртуози задавали «золоті» стандарти виконання, а голосом і душею композицій ставали без перебільшення найпотужніші вокалістки минулого століття!

