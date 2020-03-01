Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, готуйтеся! За гороскопом на тиждень з 2 по 8 березня, життя представників цього знаку Зодіаку буде насиченим як ніколи. Тебе чекає декілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом! Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як то кажуть. Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами та рішення власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня для знаку Близнюки каже, що тебе чекають тільки позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякай удачу. Сумнівні вкладення коштів і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Рак (22 червня – 22 липня)

Якщо вірити гороскопу на тиждень з 2 по 8 березня, представники зодіакального знаку Рак повинні взяти свої емоції під жорсткий контроль. Найближчим часом ти будеш схильна перебільшувати проблеми, параноїти. Спокій, тільки спокій! Якщо у тебе болить нога, це ще не означає, що ти смертельно хвора. Не нервуй себе та не виводь оточуючих необґрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам найближчим часом фортуна посміхатиметься дуже широко! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку тільки позитивні події – в професійному плані і на любовному фронті. Давно мріяла про роман із симпатичним колегою? Можливо, і ти йому подобаєшся. Зроби перший крок! Давно хотіла попросити підвищення зарплатні? Сміливо стукай в кабінет до начальника!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Дівам варто направити весь час і сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Але заради цього доведеться попітніти. Приходь на роботу раніше, а якщо не встигаєш виконати план – затримуйся, але не відкладай на потім. Цей тиждень стане вирішальним. Керівництво оцінить твоє завзяття до роботи й щедро винагородить!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тебе чекає сприятливий період для вирішення найважливіших завдань. Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня для знаку Терези прогнозує представникам цього знаку зодіаку цілий ряд ситуацій, в яких доведеться відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Ідіть до кінця, навіть якщо опонент у суперечці – начальник. Він оцінить твій стрижень і почне ще більше тебе поважати.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, зверніть увагу на фінанси! За гороскопом на тиждень з 2 по 8 березня, представники цього знаку Зодіаку будуть успішно вирішувати всі питання, пов’язані з грошима. Завдяки вашій успішності доходи (особисті та корпоративні) збільшуватимуться, як на дріжджах, а витрати зведуться до мінімуму. Якщо ти давно планувала велику покупку, саме час! Є ймовірність нарватися на шалений sale.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня каже, що Стрільці можуть розраховувати на абсолютне перезавантаження. Ти будеш відчувати себе спокійно, розслаблено. Не читай новини з заголовками на кшталт «Людство вимирає! Все погано! Не врятується ніхто!» Нехай хоч Земля зупиниться, плюй на все. Приділи час собі: сходи до спа-салону, зроби манікюр і педикюр, купи нову сукню, про яку мрієш вже місяць. Ти це заслужила!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо вірити гороскопу на тиждень з 2 по 8 березня, Козерогів чекає просування кар’єрними сходами. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду та солідну надбавку до зарплатні. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Будьте напоготові, Водолії! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку несподівані справи та проблеми. Так, усі твої плани можуть зруйнуватися в один день. Але не переймайся завчасно! З’явилася проблема – не панікуй, сядь і спокійно обміркуй можливі шляхи її вирішення. Не соромся попросити про допомогу. Якщо ти виявиш гнучкість і зможеш впоратися зі своїми емоціями, вийдеш сухою з ​​води.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, час налагодити особисте життя! За гороскопом на тиждень з 2 по 8 березня, представники цього знаку Зодіаку ходитимуть по лезу ножа. Є ризик втратити кохану людину, тому досить цілодобово пропадати на роботі – приділи час своїй другій половинці. Можна влаштувати романтичне побачення, подарувати букет квітів або приготувати смачну вечерю… Коханий оцінить твої старання. Якщо ж ти самотня, час вирушити на пошуки кохання. Сайти знайомств – не найгірший варіант!

Фото: istockphoto