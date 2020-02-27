Вихідні 29 лютого – 1 березня наповнені різними івентами. І для тих, хто любить поїсти, і для тих, хто вважає за краще послухати, і для тих, хто любить танцювати до ранку – для кожного знайдеться захід за смаком! 29 лютого буває раз на чотири роки, і ви точно не хочете провести його дивані, правда ж? Та й перший день весни слід зустріти гучно. Тож вже зараз плануйте свій вікенд і вибирайте, куди й коли ви підете відпочивати!

Епоха Джазу

Коли 1 березня

Де: Caribbean Club Concert Hall

Вхід: від 290 грн

У перший день березня відбудеться музично-танцювальне ретро-шоу «Епоха Джазу», під час якого гості поринуть у часи хорошої музики, вишуканих нарядів і шалених танців! У цей вечір в Caribbean Club Concert Hall лунатиме музика, яка поставила на вуха Америку, а потім і весь світ. Танці, для яких підлогу міняли мало не кожного сезону. Наживо прозвучать шедеври Бені Гудмена, Флетчера Гендерсона, Фетс Воллера, Каунта Бейсі, Кеба Келловея, Джина Крупи, Куте Вільямса та музика біг-бендів. Родзинкою шоу є єдиний в Україні хорус лайн Shiny Stockings і їхні шалені ритми золотої ери джазу. Синхронність, складні рухи, традиції жіночих колективів золотої ери джазу, яскраві костюми.

Запальний Масляна

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: ВДНГ

Вхід вільний

Нинішня зима виявилася неймовірно теплою. І хоча не зрозуміло, якою буде весна, точно відомо одне – зустрічати її потрібно на ВДНГ на грандіозному святі «Запальна Масляна». Тут для відвідувачів влаштують народні гуляння – можна буде спробувати найсмачніші млинці в місті з різноманітними начинками, позмагатися в народних забавах, а також потанцювати під пісні українських поп-виконавців. Територію прикрасять сіном і стрічками, на вході встановлять п’ятиметрове опудало зими, поруч із яким можна сфотографуватися з неймовірними ходулістами. Крім того – облаштують тематичні фотозони і зону українських забав. Тут ви зможете позмагатися в перетягуванні каната, взяти участь у боях мішками, подолати «крижаний стовп», щоб забрати з собою один із цінних подарунків, що закріплені на верхівці, і просто насолодитися святковою атмосферою! І не забудьте сказати «привіт!» весні та поспостерігати за традиційним спаленням опудала зими в супроводі яскравого вогняного шоу.

SuperNatural Wine Festival

Коли: 29 лютого

Де: M82

Вхід: від 200 грн

Полюбляєте ароматні натуральні вина? Тоді вам точно сюди! Натуралістів об’єднує відсутність снобізму і принципи виробництва вина – те ж low intervention. Вони не втручаються у процес створення, щоб на виході отримати вино, яке не має подобатися критикам. «Воно взагалі нікому нічого не винне, і ні в чому не винне також», – упевнені організатори фестивалю. Вам або сподобається натуральне вино… або ні, але спробувати варто неодмінно! Тож збирайте друзів і приходьте в суботу дегустувати незвичайні сорти натуральних вин.

GEORGIA

Коли: 29 лютого

Де: Caribbean Club Concert Hall

Вхід: від 600 грн

Колишня футболістка і барабанщиця Кейт Темпест, перший альбом якої ввібрав вплив Missy Elliott і пост-панку, – це все молода британська зірка Georgia. Свого часу вона мало не проміняла музичну кар’єру на спортивну, досі могла б грати за Arsenal Ladies. Але, зростаючи в музичній сім’ї, Georgia вибрала шлях, яким йде і зараз. Її дебютник у 2015-му супроводжувався гучними порівняннями з MIA та Missy Elliott і захопленими компліментами її грі на барабанах. До слова, на всіх інструментах на цьому альбомі дівчина грала сама. У січні 2020-го вийшов її другий сольний альбом Seeking Thrills, а вже 29 лютого артистка зіграє свій перший концерт в Україні за підтримки Британської Ради!

Солодкий маркет. Всі свої

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: Десятинна, 12

Вхід вільний

Це просто свято всіх ласунів! Організатори традиційних макетів «Всі Свої» цими вихідними влаштовують справжнє свято живота – ярмарок солодощів! Тут ви зможете скуштувати і придбати десятки різновидів цукерок, шоколад із незвичайними добавками, мармелад, який тане в роті, джеми, креми та варення. І все це – від українських виробників. Тож якщо зібралися пекти млинці на Масляну, приходьте по святкові смаколики і поливками на маркет солодощів!

Pop Inside

Коли 29 лютого

Де: Atlas

Вхід: від 200 грн

Така особлива й така довгоочікувана вечірка для всіх любителів покуражитися під качові попсові треки! Цього вечора в нічному клубі Atlas звучатиме наймодніша музика, а за пультом – найкрутіші столичні діджеї, які зарядять тебе неймовірними емоціями і драйвом на весь робочий тиждень! Буде весело, тож збирай друзів і приходьте відриватися під хітові треки в найдивовижніший день, який трапляється раз на чотири роки!

Чорний квадрат. Вистава «Роздягайся – будемо говорити»

Коли 3 березня

Де: Atlas

Вхід: від 100 грн

А якщо вам вихідних мало, то можна і в будні дні продовжити свій відпочинок! Наприклад, у вівторок, 3 березня, сходити на комедію театру «Чорний квадрат» з гарячим назвою «Роздягайся – будемо говорити». Смачна і пікантна вистава від команди «А-ля Кобеля». Вони з притаманним їм тонким гумором заглибились у стосунки між чоловіком і жінкою. Героям доводиться самим розставляти розділові знаки в вічних проблемах: «Піти не можна залишитися…» і «Кохати не можна розлучитися…». Заінтригували, правда?

Фото: Pixabay

Читай також:

Чи буде додатковий вихідний 8 березня 2020 в Україні?

Учасники Нацвідбору на «Євробачення» група Cloudless готує перший сольний концерт

UPark 2020: Хедлайнери, розклад, дати і квитки

Скільки вихідних буде на Великдень 2020 на Україні