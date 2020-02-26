Ми вже розповідали, рік кого буде 2020 і що готує Новий рік Металевого Пацюка. Настав час дізнатися, що чекає твої фінанси в прийдешньому році! Читай фінансовий гороскоп на 2020 рік за знаками зодіаку на сайті Нового каналу просто зараз!

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Овен (21 березня – 20 квітня)

Рік Білого Металевого Пацюка не обіцяє великих успіхів взимку-навесні, але ближче до осені ситуація зміниться. Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Овнів попереджає, що потрібно дбайливіше поводитися з грошима. Не варто витрачатися на непотрібні дрібниці, краще збирати кошти та готувати ґрунт для великих фінансових вкладень наприкінці року. Повір, їх буде багато, і вони окуплять себе на 200 відсотків! Найвдаліший місяць 2020 року – вересень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тебе чекає дуже прибутковий рік, зірки весь час будуть на твоєму боці! У фінансовому гороскопі на 2020 для Тельців йдеться, що головний секрет матеріального благополуччя – авантюри та ризик. Пропонують закластися на велику суму? Погоджуйся! Знайшла можливість покупки нерухомості з підозріло привабливими знижками? Не сумнівайся, бери! У рік Білого Металевого Пацюка довіряй своїй інтуїції, вона тебе точно не підведе! Найвдаліший місяць 2020 року – січень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Спонтанні витрати та покупки на емоціях – табу! Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Близнюків попереджає, що до грошей потрібно ставитися практичніше. Наприклад, не варто стрімголов бігти до магазинів, як тільки на горизонті замаячила табличка «Знижки». Витрачай гроші на дійсно потрібні речі. В іншому випадку до кінця року Білий Металевий Пацюк може залишити тебе з порожнім гаманцем. Найвдаліший місяць 2020 року – травень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Рак (22 червня – 22 липня)

Проекти, над якими ти ретельно працювала місяцями, нарешті почнуть приносити прибуток! Фінансовий гороскоп на 2020 для Раків прогнозує стабільний грошовий приплив протягом усього року Білого Металевого Пацюка. Але навіть не думай залишати ці проекти без контролю. Над ними необхідно продовжувати роботу, доповнювати новими ідеями. Інакше всі зусилля здуються як повітряна кулька. Найвдаліший місяць 2020 року – лютий.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не проґав свій шанс, хапайся за кожну можливість! А якщо вірити фінансовому зодіаку на 2020 рік для Львів, їх буде чимало! Тебе чекають приголомшливі кар’єрні можливості, перспективні бізнес-знайомства та солідна надбавка до зарплатні. Протягом всього року Білого Металевого Пацюка твої доходи перевищуватимуть витрати, й ти завжди залишатимешся в плюсі! Найвдаліший місяць 2020 року – жовтень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Рік Білого Металевого Пацюка принесе тобі неймовірне везіння в фінансовому плані! Надбавка до зарплатні, регулярна премія, додаткові грошові потоки – буквально кожне твоє починання буде призводити до таких наслідків. Але у фінансовому гороскопі на 2020 рік для Дів є важливе попередження: процвітаюче матеріальне становище може послабити твоє прагнення до подальшого розвитку. Не піддавайся! Найвдаліший місяць 2020 року – березень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

В погоні за грошима необхідно проявляти обережність! Фінансовий гороскоп на 2020 рік для знаку Терези не радить завалювати себе фрілансом чи понаднормовою роботою, навіть якщо ти не зовсім задоволена своїм матеріальним становищем. Але все це тимчасово. У другій половині року тебе чекає чималий фінансовий зліт, після чого негативні думки самі зникнуть із твоєї голови. Тримайся! Найвдаліший місяць 2020 року – серпень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Перша половина року стане не найприбутковішим періодом. Але не журися заздалегідь! Не біжи стрімголов за кредитом, тому що не хочеш «затягувати паски». Не набирай боргів у друзів і колег. Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Скорпіонів каже, що вже до літа положення стабілізується: витрати не перевищуватимуть доходів, з’явиться додатковий грошовий потік. Найвдаліший місяць 2020 року – грудень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Рік Білого Металевого Пацюка – чудовий час, щоб поліпшити своє матеріальне становище! Фінансовий гороскоп на 2020 для Стрільців обіцяє утворення нових грошових потоків, крім зарплатні на основному місці роботи. А в першій половині року ти можеш зірвати великий куш – виграти в лотереї або ж отримати щедрий подарунок від далекого родича. Найвдаліший місяць 2020 року – квітень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тебе будуть заздрити! А все тому, що в рік Білого Металевого Пацюка Козероги стануть справжніми щасливчиками в фінансовому плані. Масштабні покупки, вкладення у великі проекти окупляться на 200 відсотків! Фінансовий гороскоп на 2020 рік для знаку Козеріг буквально кричить: «Ти заслужила все хороше, що відбувається з тобою! Лови удачу за хвіст!» Найвдаліший місяць 2020 року – червень.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Тебе чекає чудовий рік в фінансовому плані! Перша половина року Білого Металевого Пацюка мине спокійно – без величезних грошових притоків. При цьому витрати не перевищуватимуть доходів, тобто, в мінус ти не потрапиш. Це добре! А ось друга половина року, якщо вірити фінансовому гороскопу на 2020 для знаку Водолій, буде ду-у-уже прибутковою! Найвдаліший місяць 2020 року – листопад.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік: Риби (19 лютого – 20 березня)

У рік Білого Металевого Пацюка тебе чекає великий фінансовий зліт! Причому настільки великий, що ти ледве зможеш повіриш у свою удачу. Фінансовий гороскоп на 2020 для знаку Риби каже, що фортуна супроводжуватиме тебе протягом усього року. Тебе чекає справжнісіньке грошове цунамі! Найвдаліший місяць 2020 року – липень.

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