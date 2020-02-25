Масляна у розпалі, а попереду Великий піст. Хочеться побалувати себе і близьких млинцями, але ти за ЗСЖ? Зовсім не обов’язково позбавляти себе задоволення! Ажурні млинці можна приготувати… на звичайній мінеральній воді! Так вони вийдуть дієтичними, і при цьому залишаться ніжними та смачними!

Рецепт млинців на мінеральній воді

Для приготування низькокалорійних млинчиків тобі знадобиться:

борошно – 1,5 склянки

вода – 2 склянки

цукор – 1 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

сік лимона – 2 ст. л.

сода – 0,5 ч. л.

рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.

Покроковий рецепт дієтичних млинців:

Розчини у мінеральній воді сіль і цукор. За бажанням можеш замінити цукор фруктозою.

Борошно просій через сито, і висип у посудину з мінеральною водою. Ретельно перемішай усі інгредієнти до отримання однорідної маси.

Погаси соду й додай її до тіста. Вимішуй, поки на поверхні не з’являться бульбашки. В отриману масу додай олію і знову ретельно перемішай.

Дай тісту настоятися 30 хвилин у теплому приміщенні: так воно стане більш однорідним.

Невеликим ополоником виливай тісто на гарячу сковороду. При цьому змащувати олією її не обов’язково, адже вона вже є у складі млинців.

Простий рецепт груші в листковому тісті з медовим сиропом

З мінеральною водою млинці виходять ніжними та ажурними, тож слідкуй, щоб вони не підгоріли. Щойно серединка «схоплюється», можеш перевертати!

От і всі секрети! Подавати дієтичні млинці можна зі свіжими фруктами або ягідним пюре без цукру. Смачного!

Фото – pixabay.com

В тему:

Млинці на Масляну: фірмовий рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»

Млинці із французьким шармом на Масляну від Юлії Панкової

Млинці зі шпинатом: рецепт зелених млинців на Масляну