Рецепт млинців на мінеральній воді на Масляну
Масляна у розпалі, а попереду Великий піст. Хочеться побалувати себе і близьких млинцями, але ти за ЗСЖ? Зовсім не обов’язково позбавляти себе задоволення! Ажурні млинці можна приготувати… на звичайній мінеральній воді! Так вони вийдуть дієтичними, і при цьому залишаться ніжними та смачними!
Рецепт млинців на мінеральній воді
Для приготування низькокалорійних млинчиків тобі знадобиться:
борошно – 1,5 склянки
вода – 2 склянки
цукор – 1 ст. л.
сіль – 0,5 ч. л.
сік лимона – 2 ст. л.
сода – 0,5 ч. л.
рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.
Покроковий рецепт дієтичних млинців:
Розчини у мінеральній воді сіль і цукор. За бажанням можеш замінити цукор фруктозою.
Борошно просій через сито, і висип у посудину з мінеральною водою. Ретельно перемішай усі інгредієнти до отримання однорідної маси.
Погаси соду й додай її до тіста. Вимішуй, поки на поверхні не з’являться бульбашки. В отриману масу додай олію і знову ретельно перемішай.
Дай тісту настоятися 30 хвилин у теплому приміщенні: так воно стане більш однорідним.
Невеликим ополоником виливай тісто на гарячу сковороду. При цьому змащувати олією її не обов’язково, адже вона вже є у складі млинців.
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З мінеральною водою млинці виходять ніжними та ажурними, тож слідкуй, щоб вони не підгоріли. Щойно серединка «схоплюється», можеш перевертати!
От і всі секрети! Подавати дієтичні млинці можна зі свіжими фруктами або ягідним пюре без цукру. Смачного!
Фото – pixabay.com
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