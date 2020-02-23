Домашні «рафаелло» – кращий десерт для будь-яких посиденьок. Ніжні солодощі готуються швидко, і не потребують особливих зусиль і якихось спеціальних навичок. Записуй диво-рецепт!

Як приготувати цукерки Рафаелло вдома: інгредієнти

кокосова стружка – 200 г

згущене молоко – 200 г

горіх будь-який – 30 г

Як бачиш, жодних складних інгредієнтів. Далі – ще легше!

Рафаелло: покроковий рецепт приготування

У великій мисці змішуємо кокосову стружку (жменьку залиш для посипання) і згущене молоко. Ретельно перемішуємо. Солодка маса має настоятися близько години.

Готуємо горіхи. В оригінальних «Рафаелло» виробники використовують мигдаль, проте не менш смачні цукерки вийдуть і з фундуком, і з волоським горіхом.

На розпеченій сковороді без масла обсмаж горіхи протягом 2-3 хвилин, висип на тарілочку і дай їм охолонути.

З нашої кокосової маси (а вона за годину стала густа і в’язка) ліпимо млинці товщиною близько 2 см. В серединку кожного кладемо горішок, і скатуємо млинці в кульки.

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Майже готові «рафаелки» обвалюємо в сухій кокосовій стружці, щоб вона повністю вкрила цукерки.

Готово! Ніжні цукерки можна подавати до столу. Впевнені, кокосові солодощі смакуватимуть усім, тож сміливо можеш готувати їх у будь-який день!