Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як-то кажуть. Відгородитися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами та вирішенням власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, готуйтеся! За гороскопом на тиждень з 24 лютого по 1 березня, життя представників цього знаку Зодіаку буде насиченим, як ніколи. Тебе чекає декілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом! Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекають тільки позитивні події. Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня для цього знаку Зодіаку прогнозує успіхи на роботі, бурхливий роман і фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякай удачу. Сумнівні інвестиції і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня для знаку Рак говорить, що ти повинна взяти свої емоції під жорсткий контроль. Цього тижня ти будеш схильна перебільшувати проблеми, параноїти. Спокій, тільки спокій! Якщо в тебе болить нога, це ще не означає, що ти смертельно хвора. Не нервуй себе та не виводь оточуючих необґрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Лев (23 липня – 22 серпня)

У-ля-ля, Левів чекають любовні пригоди! Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку початок службового роману. Голову може запаморочити і новенький співробітник, і давній колега. Велика ймовірність потрапити в любовний трикутник, тому будь пильна: не відповідай на флірт, якщо не хочеш продовження.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Готуйся! Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку декілька корисних ділових знайомств, які в подальшому сприятливо вплинуть на кар’єрний ріст. Є ймовірність, що навіть коротка подорож в цей період закінчиться любовною інтрижкою. А чи переросте вона в щось більше, залежить тільки від тебе!

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези дивуватимуть усіх! За гороскопом на тиждень з 24 лютого по 1 березня, представників цього знаку Зодіаку переповнить творчість і креатив. Нестандартні рішення проблем, оригінальні підходи до переговорів з діловими партнерами – все це виходитиме саме від тебе. Це позитивно вплине на відносини з начальством. Пам’ятай: натхнення може наздогнати в будь-який час і в будь-якому місці. Носи з собою маленький блокнотик і записуй усі ідеї, щоб не забути.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

У Скорпіонів починається сприятливий період. Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня каже, що представникам цього знаку Зодіаку доведеться постійно відстоювати свої ідеї і доводити правоту. Йдеться про професійну та любовну сфери. Компроміси цього тижня не в пошані! Іди до кінця, навіть якщо опонент в суперечці – начальник. Він оцінить твій стрижень і почне ще більше тебе поважати.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільців чекає просування кар’єрними сходами. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня свідчить: якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду та солідну надбавку до зарплатні. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам найближчими днями заздритимуть усі! За гороскопом на тиждень з 24 лютого по 1 березня, життя представників цього знаку Зодіаку до країв переповниться удачею і любовними пригодами. Якщо ти ніколи не купувала лотерейний квиток, обов’язково зроби це. Якщо ти завжди боялася знайомитися з хлопцями в метро, ​​подолай свій страх. Скажи «Так» усьому, чого ти давно хотіла, і на що не наважувалася. Удача цього тижня ходитиме за тобою по п’ятах!

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, час налагодити особисте життя! За гороскопом на тиждень з 24 лютого по 1 березня, представники цього знаку Зодіаку ходитимуть по лезу ножа. Є ризик втратити кохану людину, тому досить цілодобово пропадати на роботі – приділи час своїй половинці. Можна влаштувати романтичне побачення, подарувати букет квітів або приготувати смачну вечерю… Друга половинка оцінить твої старання. Якщо ж ти самотня, час вирушити на пошуки кохання. Сайти знайомств – не найгірший варіант!

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Будьте обережні, Риби! Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 1 березня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку несподівані завдання і проблеми. Так, всі твої плани можуть зруйнуватися в один день. Але не переймайся завчасно! З’явилася проблема – не панікуй, сядь і спокійно обміркуй можливі шляхи її вирішення. Не соромся просити про допомогу. Якщо ти виявиш гнучкість і зможеш впоратися зі своїми емоціями, вийдеш сухим з ​​води.

Фото: istockphoto