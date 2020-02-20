Новий каналG.spaceЛАЙФХАКИМакіяж на весілля: як вибрати та ідеї в фотографіях

Макіяж на весілля: як вибрати та ідеї в фотографіях

da34167a7895677cdfad73617fca4e50

В тебе весілля в 2020? Читай, як підібрати макіяж до весільної сукні, та дивись ідеї весільного макіяжу в нашому матеріалі!

Весілля – одна з найважливіших подій в житті дівчини. У цей день кожна з нас хоче виглядати бездоганно, а для цього образ нареченої повинен бути гармонійним і цілісним. Якщо ти вже знайшла ідеальну весільну сукню, настав час обирати макіяж, що пасуватиме до неї. І ми з задоволенням тобі в цьому допоможемо!

Ідеї для весільної фотосесії: незвичайні місця в Києві

Як підібрати макіяж до весільної сукні?

Якщо ти вибрала класичне біле вбрання нареченої, весь твій образ повинен бути стриманим, особливо при підготовці макіяжу. Яскравих тіней та помад кислотних відтінків бути не повинно! Макіяж до класичної весільної сукні допускає акцент або на очі, або на губи.

Вирішила піти проти весільних традицій та замість білосніжного вбрання вибрала, наприклад, брючний костюм або сукню незвичайного кольору? В такому випадку з підбором макіяжу тобі варто бути дуже обережною. Найкраще звернутися до грамотного стиліста. Він підбере тобі макіяж, який стане ідеальним завершенням весільного образу.

Як вибрати ресторан для весілля: 10 важливих запитань

Макіяж на весілля: ідеї в фотографіях

2d09bf0b0101984186f896db5452d12b

4b013726e30b818c798e21e7bc01d311

8b0c78a13971b0fef453ebbe340d2564

9fa083f63360dd2efa6beb92d4b79703

70157b4f2e018a697b388907f8a0891f

c3baf03f390699a16b88e99f5ce36b43

c4f1f3d09b1fbaa95c03200076c57fdf

c6dc1191c36c1849ff19f3fb82f88397

dd8fb917eb081266e9bdd7a219b12686

dfba58c23a2ecda9bd6a1da73e12d432

Фото: Pinterest

Читай також:

Як вибрати каблучку на заручини, яка налізе на пальчик коханої

Манікюр на весілля 2020: ідеї в фотографіях

gspace лайфхак модные новости свадьба