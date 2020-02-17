Скільки вихідних буде на Великдень 2020 на Україні

У 2020 році святкувати Великдень 19 квітня. І за традицією ми отримаємо додатковий вихідний день!

Так як святкування Пасхи, як зазвичай, проходить в неділю, на цей раз 19 квітня, то вихідний переміщається на понеділок. І таким чином на Великдень у 2020 році ми будемо відпочивати аж три дні: 18, 19 і 20 квітня.

Чим зайнятися в ці дні?

Синоптики обіцяють на квітень 2020 на Україні теплу сонячну погоду, тому цілком можна запланувати вилазку на сімейний пікнік.

Або можете відвідати один з безлічі івентів, які пройдуть в ці дати. Наприклад, маркет «Дні української сукні» від Всі. Свої, похід на концерт Asking Alexandria в Stereo Plaza (20 квітня) або спектакль «Тіні забутих предків» в Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня» (20 квітня).

А куди можна зводити дітей в Києві в ці дні, дивіться тут.

Фото: pixabay.com

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