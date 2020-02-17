Масляна – це найвеселіше та найситніше свято року. В народі його ще часто називають «цукровими вустами» або «об’єдухою». Все тому, що після Масляної талія говорить нам: «Давай, до побачення!» Але ми знайшли спосіб, як зберегти фігуру й при цьому не порушити традиції святкування. Лови рецепт дієтичних млинців на мінеральній воді! Повір, вони такі ж смачні, як і їхній класичний варіант. Та не поспішай одразу бігти на кухню, до «об’єдухи» часу ще вдосталь. Читай, коли Масляна 2020 в Україні, а також дізнайся назви свята по днях тижня у матеріалі Нового каналу

Коли Масляна 2020?

У 2020 році – році Білого Металевого Пацюка – Масляна пройде в період з 24 лютого (понеділок) по 1 березня (неділя). Це буде звичайний робочий тиждень, ніяких додаткових вихідних не передбачено. За традицією, під час Масляної люди повинні пробачити всі образи, покаятися і примиритися з близькими.

Назва «Масляна» пішло від святкування весни. В цей час у багатьох вдома було вдосталь вершкового масла. Воно вважалося символом достатку, нового багатого й ситного року. Млинці на Масляну були таким собі земним відображенням сонця. Млинець, як маленьке сонце, круглий і гарячий. Намастити млинець маслом, значить, піднести дар сонцю, задобрити його.

Цікавий факт: одруження у період Масляної раніше вважалося недобрим знаком. Весілля переставали грати аж до самого Великодня.

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Масляна 2020 – дати та назви свята по днях:

24 лютого (понеділок) – Зустріч . У цей день прийнято закінчувати підготовку розваг, ходити в гості та випікати перший святковий млинець. Його, звичайно ж, потрібно віддавати біднякам – аби пом’янути души покійних;

. У цей день прийнято закінчувати підготовку розваг, ходити в гості та випікати перший святковий млинець. Його, звичайно ж, потрібно віддавати біднякам – аби пом’янути души покійних; 25 лютого (вівторок) – Сватання . В цей день у селі прийнято влаштовувати оглядини. Раніше в Великий пост весілля не грали, а ось уже після Пасхи можна було відсвяткувати створення нової сім’ї. Тому молодь знайомилася під час Масляного тижня з далекоглядними цілями;

. В цей день у селі прийнято влаштовувати оглядини. Раніше в Великий пост весілля не грали, а ось уже після Пасхи можна було відсвяткувати створення нової сім’ї. Тому молодь знайомилася під час Масляного тижня з далекоглядними цілями; 26 лютого (середа) – Лакомка. У масляну середу мати дружини пече млинці й пригощає ними зятя. Саме від традицій цього дня виник крилатий вислів «до тещі на млинці»;

27 лютого (четвер) – Розгул . У цей день починається Широка Масляна. І вона не проходить без ігор: хороводи, пісні, катання з гірки, стрибки через багаття;

. У цей день починається Широка Масляна. І вона не проходить без ігор: хороводи, пісні, катання з гірки, стрибки через багаття; 28 лютого (п’ятниця) – Тещині вечірки . В цей день, навпаки, мати дочки сама навідується до будинку зятя, і той повинен нагодувати її символом Масляної. Причому приходить теща не сама, а з подругами, щоб похизуватися перед ними, яку повагу їй виказує зять;

. В цей день, навпаки, мати дочки сама навідується до будинку зятя, і той повинен нагодувати її символом Масляної. Причому приходить теща не сама, а з подругами, щоб похизуватися перед ними, яку повагу їй виказує зять; 29 лютого (субота) – Посиденьки зовиці . У передостанній день Масляного тижня молоді невістки запрошують до себе в гості родичів чоловіка, в першу чергу, сестер;

. У передостанній день Масляного тижня молоді невістки запрошують до себе в гості родичів чоловіка, в першу чергу, сестер; 1 березня (неділя) – Проводи. Народ починає підготовку до Великого посту. Просять вибачення у близьких, поминають покійних. Всю їжу доїдають, а що залишається – спалюють. Ретельно миють посуд, а потім йдуть до лазні.

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