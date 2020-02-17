Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Овен (21 березня – 20 квітня)

Не все втрачено, й життя не закінчено, поки в тебе є хороша історія і друг, якому її можна розповісти. Гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знайомство з людиною, яка переверне твоє життя – в хорошому сенсі. Просто будь готова відкритися!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Телець (21 квітня – 21 травня)

Рухайся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Для знаку Телець гороскоп на тиждень прогнозує високу результативність, але за однієї умови. Ти повинна не просто працювати «на автоматі», а любити те, що ти робиш!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Запам’ятай! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Повторюй собі це кожного дня, як мантру. Не переставай боротися, адже удача любить рішучих і упертих. Гороскоп на тиждень для знаку Близнюки говорить: «Якщо тобі тричі сказали« Ні!», на четвертий обов’язково скажуть «Так!».

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Рак (22 червня – 22 липня)

Не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Гороскоп на тиждень для знаку Рак говорить: успіх уже поруч!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Лев (23 липня – 22 серпня)

Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Гороскоп на тиждень для знаку Лев попереджає: жаль про минулі помилки та страх перед невідомістю майбутнього тільки відволікають тебе від життя. Забудь про все! Піклуйся про те, що відбувається тут і зараз.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Гороскоп на тиждень для знаку Діва говорить: слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для знаку Терези каже, що минулого тижня у тебе була можливість круто змінити своє життя. Якщо ти не наважився нею скористатися, ще є шанс все виправити. Зірки радять цей тиждень присвятити роздумам. Тобі необхідно розкласти думки по поличках і вирішити, що для тебе важливо в житті. Твоїй другій половинці важливо відчути, що у вас є майбутнє. Час зважитися на важливий крок! Якщо зробиш це, життя наповниться яскравими фарбами. Все в твоїх руках!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Роби сьогодні те, за що «майбутній ти» буде тобі вдячна. Якщо не зараз, то коли? Не відкладай свої мрії на потім, не годуй саму себе «сніданками». Гороскоп на тиждень для знаку Скорпіон попереждає: через 10 років ти пошкодуєш, що не наважилася розпочати раніше.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень для знаку Стрілець говорить: ти повинна вірити в себе навіть тоді, коли в тобі сумнівається весь світ. І це не пусті слова! Чому в твій проект повинні вірити колеги та начальники, якщо ти в ньому не впевнена? Задумайся!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Невдача – це приправа, що надає смак успіху. Якби тобі завжди щастило, ти б не цінувала власні досягнення. Гороскоп на тиждень для знаку Козеріг говорить: якщо зараз важко, значить – скоро буде легко.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Те, що тобі здається суворим випробуванням, може обернутися несподіваною удачею. Гороскоп на тиждень для знаку Водолій попереджає: ніколи не скаржся на проблеми, шукай рішення для них. Допомога приходить до тих, хто хоч щось робить.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Риби (19 лютого – 20 березня)

Якщо цього тижня на твоєму шляху будуть перешкоди, постарайся не дати їм можливості збити тебе з обраного напрямку.Гороскоп на тиждень для знаку Риби говорить: успіх поруч!

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