З Днем Святого Валентина: привітання у віршах
Привітати кохану людину з Днем святого Валентина хочеться якось по-особливому і, звичайно ж, ідеальним варіантом буде написати самому красиве зізнання у віршах. Але, якщо з римою ви не дружите, це не привід засмучуватися: ми вже зібрали для вас найкращі привітання у віршах з Днем святого Валентина!
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Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
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З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров’я, і успіх,
І дитячий добрий сміх!
**
Цьомки, квіти, подарунки –
Вся романтика стосунків,
Танці, бари, піцерії,
Все життя – рожеві мрії,
Ліжко, постіль та перина –
З днем Святого Валентина!
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму колі,
Була любов і вірні друзі!
**
В житті – як в казці :
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить – той перемагає,
Хто вірить і горить душею –
Зійдеться з мрією своєю!
З днем святого Валентина!
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Прийми, любов, моє вітання,
Коли весна ось-ось прийде.
І квітне на землі кохання
У ніжний Валентинів день.
Повільно пелюстки зриваю,
Потрібна відповідь мені,
Чому ж у квітки я питаю,
Чи любиш ти мене, чи ні?
Пробач, що я на світі є,
Що часто поглядом тривожу.
Пробач, що ти життя моє,
Інакше жити я не можу..
**
Пообіцяй не ображати,
Пообіцяй все купувати,
Пообіцяй мене прощати,
Пообіцяй завжди кохати.
Я ж обіцяю не кричати,
Завжди шкарпетки твої прати,
Я обіцяю прибирати,
І по бажанню все давати!
З Днем Святого Валентина!
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
**
Писати гарно я не вмію,
але для тебе напишу.
По-перше: я тебе цілую…
По-друге: я тебе люблю!
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!
**
Зірки на небі мерехтіли
Вони спадали нам до ніг
Їм, мабуть, також не терпілось,
Щоб посміхнулись ми й до них.
Я не боюсь тобі зізнатись,
Можливо в котре, хоч й тремчу,
Заглянь лиш в очі і побачиш –
Як щиро я тебе люблю!
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