Місячний календар стрижок на лютий 2020 – твій особистий помічник у догляді за волоссям! Він може посприяти в задуманих тобою планах. Гарне та здорове волосся – запорука успіху дівчат. Особлива зброя, яка не залишає байдужим жодного чоловіка. Дізнайся, в які дні процедури з волоссям будуть слушними, а в які краще відмовитися від маніпуляцій з ними. Відповіді – у нашому матеріалі.

Коса – дівоча краса. І недарма так кажуть. Правильно підібрана зачіска надає особливого шарму та стилю. І так хочеться, щоб волосся залишалося гарним та доглянутим навіть узимку. Щоб жодна шапка не псувала об’єм, а кінчики не обламувалися від холодної погоди. Думаєш, це нереально? Аж ніяк!Фази місяця в лютому 2020 року помітно впливають на здоровий вигляд волосся. Обирай вдалу дату та записуйся до перукарні.

Місячний календар на лютий 2020: коли стригти волосся

1-3, 5, 8, 10, 12, 15-24, 27-29 лютого – це ідеальні дні, щоб підрівняти кінчики або здійснити давно задуману стрижку. Місяць у фазі Росту допоможе укріпити корені твого волосся та запобігти їхньому випадінню. Навіть, якщо запекла перукарка прибере більше ніж 2 см твоїх кінчиків, – не хвилюйся. У цей період волосся ростиме швидко, як на дріжджах!

Місячний календар на лютий 2020: коли не варто стригти волосся

4, 6, 7, 9, 11,13, 14, 25, 26 – несприятливі дні для стрижки! Краще відклади свої плани відвідати салон. Особливо негативно може вплинути 13 лютого. Він провокуватиме тебе на авантюрні вчинки та несподівані витрати. Про це свідчить і наш фінансовий гороскоп на лютий 2020.

Місячний календар на січень 2020: коли фарбувати волосся

2, 10-18, 22, 26-28 лютого вдало підійдуть для фарбування волосся!

2 лютого – сприятливий день для дівчат, які давно мріяли стали блондинками. Світлі відтінки фарби у цей день зроблять волосся блискучим та сильним.

З 10 по 18 лютого краще віддати перевагу натуральним і темним тонам. Не експериментуй з яскравими кольорами.

22 лютого – вдалий день для різних оздоровчих процедур. Зроби масочки та порадуй своє волоссячко вітамінами. Найближчим часом воно віддячить тобі за це.

26 і 28 лютого добре підходять, щоб замаскувати сивину або кардинально змінити свою зачіску.

Місячний календар на лютий 2020: коли не варто фарбувати волосся

1, 3-9, 19-21, 23-25, 29 лютого зовсім не підходять для фарбування. Бажаний колір так і залишиться лише у твоїй уяві, а експерименти з волоссям цього дня принесуть лише розчарування та поганий настрій.

Обравши сприятливий день для процедур, ти зберігаєш свою позитивну енергію та даєш шанс волоссю виглядати бездоганно навіть у холодну пору року.

Фото: IStock

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