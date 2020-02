День святого Валентина – це найромантичніше свято для закоханих пар. Але муки при виборі подарунку можуть трішки його зіпсувати. Чомусь обирати презенти завжди найважче для хлопців. От наче знаєш свого коханого, а що подарувати на День святого Валентина все одно вирішити важко. Справжній челендж починається вже напередодні 14 лютого, тому радимо не відкладати все на останній день. Ми підготували для тебе кілька класних варіантів, щоб ти не парилася, що подарувати на День святого Валентина хлопцю. Просто обери один і не забудь про святкову упаковку!

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві: Скіпаси

Цього року зима в Україні більше нагадує весну. Але можна виправити ситуацію самим. Якщо твій хлопець любить кататися на лижах чи сноуборді, класним подарунком для нього стане скіпас. Засніжені Карпати – хороший подарунок коханому на День святого Валентина. Ви навіть можете перетворити цей презент на романтичний вікенд. Лише уяви: гори, сніг, швидкість і теплі вечори з келихом вина. Романтік!

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві: Портативна колонка, Playstation або Xbox

Кажуть, що дорослих не буває, а тьоті і дяді – це просто діти, які трошки підросли. Тому якщо у твоєму хлопцеві теж живе дитина, якій подавай ігор і всіляких стрілялок, придивися до Playstation або Xbox. Ціна на такий варіант подарунку на День святого Валентина чималенька. Але ти тільки уяви, скільки щастя принесеш своєму коханому. Але якщо твій хлопець вже має один з таких ґаджетів або ставиться до них спокійно, хорошим презентом стане портативна колонка. Вона згодиться на посиденьках із друзями, у відпустці та під час відпочинку на природі.

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві: Курси екстремального водіння

Ще одна беззаперечна любов твого бойфренда, окрім тебе, звісно, – автомобілі. Якщо у хлопця вже є права, то відчути щось нове за кермом він зможе на курсах екстремального водіння. Інструктор навчить твого обранця, як запобігати аварійним ситуаціям та впевненіше почуватися на дорозі. Плюс, це крутий варіант отримати чергову дозу адреналіну.

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві: Нехай відчує себе пілотом

«Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом», – співається у відомій пісні. Мабуть, кожен хлопчик у дитинстві, крім автомобільчиків, бавився ще й літачками. Контроль над ситуацією, захопливі краєвиди та абсолютна ейфорія – все це можна відчути під час свого першого польоту на літаку за штурвалом. Але без ліцензії твого хлопця ніхто в небо не пустить. Тому класним варіантом стане віртуальний політ на авіатренажері, в якому відтворена обстановка реального літака. Попередньо можна вибрати будь-який напрямок руху. Візуальні і звукові ефекти забезпечать максимальну реалістичність.

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві: Квитки за кордон

На останок ми приберегли, мабуть, найкращий варіант того, що можна подарувати на День святого Валентина хлопцеві. Барабанна дріб… Квитки за кордон! Ідеальний подарунок для будь-кого, а тим паче для пари. Обирай напрямок за зниженими цінами на лоукостах. Найромантичнішими містами вважають Париж, Рим та Флоренцію, але не обмежуйся класикою. Вигадай свій варіант, та купуй квитки заздалегідь, щоб було дешевше. Так би мовити, love is in the air.

Фото: IStock

Читай також:

10 цікавих фактів про День Святого Валентина

Як влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина