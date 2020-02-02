Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тиждень обіцяє стати досить насиченим та цікавим! За гороскопом на тиждень з 3 по 9 лютого для знаку Овен, ти дуже легко сходитимешся з людьми, тому що сама цікава в спілкуванні. Цей тиждень – прекрасний час для вільних стосунків. Можливо, для побачення тобі доведеться відправитися в подорож.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень для Тельців радить тобі зосередити увагу на повсякденних справах і зайнятися зміцненням здоров’я. Наведи ідеальний порядок у навколишньому просторі, це відразу призведе до підняття настрою. Цього тижня у тебе з батьками можуть виникнути розбіжності та непорозуміння. Будь обережна!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого для знаку Близнюки прогнозує прибуток, благополучні відносини в родині та з колегами. Зірки радять звернути особливу увагу на стан здоров’я. Не зловживай лікарськими препаратами фармацевтичного походження. Намагайся більше стежити за своїм харчуванням!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Рак (22 червня – 22 липня)

Найбільша помилка, яку ми можемо зробити в своєму житті, – постійний страх помилитися. Для знаку Рак гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого прогнозує приємні пригоди в амурних справах і успішну реалізацію робочих проектів.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Лев (23 липня – 22 серпня)

Для знаку Лев гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого обіцяє приємні сюрпризи в особистому житті! Можливо, твій коханий чоловік прибере в квартирі, приготує твої найулюбленіші страви й влаштує романтичну вечерю при свічках. Все для тебе!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Звикаючи до себе такої, якою є, ти втрачаєш надію стати тою, ким повинна бути. Гороскоп на тиждень для Дів попереджає про муки совісті, які можуть серйозно зіпсувати життя, якщо не знайдеш спосіб удосконалити себе й повірити в свої сили.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Життя полягає не в тому, щоб знайти себе, а в тому, щоб створити себе. Для знаку Терези гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого обіцяє успіхи в усіх починаннях, пов’язаних із саморозвитком і удосконаленням професійних навичок. Давно хотіла записатися на навчальні курси? Вперед! Цього тижня знайдеш величезну знижку.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Люди створені для того, щоб їх любити, а речі – для того, щоб ними користуватися. У гороскопі на тиждень з 3 по 9 лютого для Скорпіонів є попередження: в оточенні з’явиться людина, яка захоче піднятися кар’єрними сходами за твій рахунок. Не дозволяй нікому сідати тобі на голову!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Прийшов час відкласти роботу та всерйоз зайнятися особистим життям. Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого для знаку Стрілець попереджає, що не варто приймати важливі рішення на емоціях, не обдумавши все декілька… десятків разів! Не завадить порадитися з близькими або подругою, якій ти довіряєш, як собі. Будь готова, тиждень буде пов’язаний з оновленням стосунків. Але все на краще!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого для знаку Козеріг каже, що прийшов час зайнятися благодійністю. Зірки обіцяють, що це принесе багато користі в майбутньому. Крім цього, тобі необхідно тримати свої емоції під контролем. Не допускай сварок в сім’ї і з друзями, не дозволяй колегам самостверджуватися за твій рахунок. Знай собі ціну!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого для знаку Водолій попереджає, що тебе чекають зміни життєвих орієнтирів та переворот свідомості. Але не переймайся, всі зміни – на краще! Прийшов час розпрощатися зі звичками, які роблять тебе гіршою. Зірки також радять навести лад у шафі: викинь усе, що не носила останні декілька сезонів. Так само варто вчинити з токсичними людьми. Повір, ти не залишишся самотньою. Зірки обіцяють нові знайомства!

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого: Риби (19 лютого – 20 березня)

Схоже, ти занадто багато береш на свої плечі. Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого для знаку Риби говорить, що найближчі сім днів – найсприятливіший період для саморозвитку та відпочинку! Запишися на курси, про які давно мріяла, сходи до спа-салону, проведи час з родиною та друзями. Це піде тобі на користь!

Фото: istockphoto