Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тобі відкриються двері великих фінансових можливостей. Нарешті твою роботу оцінять та винагородять! Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Овен радить не відступатися від мрій. Ще трохи – і вони стануть реальністю. Не бійся ризикованих вчинків. Все ж таки хто не ризикує, той не п’є шампанського!

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо вірити гороскопу на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Телець, тебе чекають позитивні зміни в житті. В стосунках пануватиме гармонія та взаєморозуміння. На роботі тобі нарешті довірять перспективний проект, про який ти давно мріяла. Та й взагалі цього тижня тобі невимовно щаститиме! Зірки також обіцяють, що ти отримаєш несподівані, але приємні новини.

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Близнюки попереджає, що тебе чекають зміни життєвих орієнтирів та переворот свідомості. Але не переймайся, всі зміни – на краще! Прийшов час розпрощатися зі звичками, які роблять тебе гіршою. Зірки також радять навести лад у шафі: викинь усе, що не носила останні декілька сезонів. Так само варто вчинити з токсичними людьми. Повір, ти не залишишся самотньою. Зірки обіцяють нові знайомства!

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Рак (22 червня – 22 липня)

Схоже, ти занадто багато береш на свої плечі. Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Рак говорить, що найближчі сім днів – найсприятливіший період для саморозвитку та відпочинку! Запишися на курси, про які давно мріяла, сходи до спа-салону, проведи час з родиною та друзями. Це піде тобі на користь!

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Лев (23 липня – 22 серпня)

Припини бути такою серйозною, неможливо контролювати абсолютно все. Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого говорить, що близькі потребують твоєї уваги. Приділи їм трохи свого часу! Запроси на вечерю до улюбленого ресторану або влаштуй кіновечір, наприклад. Зірки обіцяють, що ти відчуєш прилив позитивної енергії від спілкування з родиною. Проживи цей тиждень під гаслом: «Дім – це твоя фортеця, а справи почекають!»

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Чудовий період, аби зайнятися тим, про що ти давно мріяла, але відкладала «на потім». Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого говорить, що справи вирішуватимуться легко та швидко. Тому в тебе буде вдосталь часу на розваги та реалізація заповітних бажань. Зірки обіцяють, що цього тижня в тебе буде багато крутих ідей, а твої великі амбіції допоможуть їх реалізувати. Прогнозується ріст у фінансових справах, хоча ти й так не скаржилася на них. Зайва копієчка ніколи не завадить!

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого попереджає: можеш на власному досвіді дізнатися, що означає фраза «ініціатива карається». Ймовірно, ти придумала щось цікаве, але просто не в змозі здійснити це самотужки. Ти потребуєш допомоги, а для цього варто лише про неї попросити. Все вийде, не здавайся!

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Твоїй стійкості може позаздрити кожний. Будь певна, зараз тебе ніщо не зупинить. Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого гарантує, що ти завершиш важливу справу. І це принесе тобі неабиякий успіх та повагу колег. А ще зірки обіцяють, що цього тижня ти зустрінеш людину, яка переверне життя з ніг на голову. Цей бурхливий роман може перерости в щось серйозне.

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого радить обговорити з близькими або друзями все, що тебе турбує. Тобі здається, що ти рухаєшся не в тому напрямку? Викинь цих тарганів зі своєї голови! Якась ідея не дає тобі спокою, але ти не знаєш, як до неї підступитися. Відклади її. Дай часу все зробити за тебе. Зірки говорять, що цього тижня ти знайдеш правильний напрямок.

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Бери від життя все! Зараз, як ніколи, удача розкриває свої обійми для тебе. Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Козеріг говорить, що тобі варто приділити час кар’єрі. Викладайся на всі 100%, не лінуйся, проявляй ініціативу. Не забувай: щоб виграти в лотерею, спершу необхідно придбати білет. Зірки обіцяють, що твоє життя змінить на краще. Будь готова до цих змін!

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Водолій (21 січня – 18 лютого)

До Дня закоханих ще далеко, а неочікувані подарунки ти отримаєш вже зараз. Так каже гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Водолій. Можливо, ти отримаєш сюрприз від своєї половинки, а можливо – від таємного прихильника. Цього тижня твоя привабливість посилиться. Від тебе буде просто неможливо відвести погляд! Користуйся цією нагодою.

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого для знаку Риби обіцяє, що ти перебуватимеш у гармонії з собою і відчуватимеш тиху, спокійну радість. Твої бажання здійснюватимуться, а плани реалізовуватимуться. Особливо це стосуватиметься любовних справ. Якщо ж ти поки самотня, не біда! Цього тижня зірки зведуть тебе з кохання усього твого життя.