Місячний календар стрижок на січень 2020 – твій найкращий союзник у боротьбі за круте волосся! Хочеш дізнатися, коли краще фарбувати волосся, коли стригтися, а коли краще цього не робити? Тоді читай наш матеріал та вже записуйся до салону

Зимня прохолода – одна з причин пошкодженого волосся. А шапка чи капюшон – зайве виправдання для відрослого коріння. Але ж уяви, що ідеш ти вся така без турбот вулицею, а тут тобі назустріч колишній. І оце тобі потрібно, щоб він тебе побачив у розібраному стані? Та ніколи! У боротьбі за красиве та доглянуте волосся тобі допоможе наш суперагент – місячний календар стрижок на січень 2020 року! Обирай вдалу дату для фарбування чи нової зачіски та вражай усіх своїм волоссям!

Місячний календар на січень 2020: коли стригти волосся

1, 6, 15 січня 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Це ідеальний час, щоб трошки підстригти кінчики або ж кардинально змінити зачіску.

Практично ідеальним для стрижки днем вважається 6 січня 2020 року. Нова зачіска цього дня принесе позитивні емоції та придасть сили та енергії волоссю. Місяць у фазі Росту гарантує, що волосся почне рости швидше, а корені зміцняться. Стрижка у понеділок дозволить позбутися негативу та депресії. А 12-й місячний день принесе матеріальне благополуччя. Більше про те, як краще розпоряджатися грошима цього місяця читай у фінансовому гороскопі на січень 2020.

Місячний календар на січень 2020: коли не варто стригти волосся

3, 10, 17, 19, 31 січня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Волосся може почати випадати, а кінчики посічуться. Також зміна зачіски в ці дні можуть призвести до погіршення стосунків з протилежною статтю, а тобі це точно не потрібно. Найгірший день для стрижки – 19 січня, адже зміна іміджу може погано позначитися на психологічному стані.

Місячний календар на січень 2020: коли фарбувати волосся

1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28 січня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Бісять відрослі корені або давно мріяла кардинально змінити колір? Час настав! Новий колір – нова сторінка життя.

Найкращим варіантом буде пофарбувати волосся 12 січня. Цього дня вдало пройде навіть домашнє фарбування – колір гарантовано ляже рівно. Стан волосся не погіршиться, а результат порадує.

Місячний календар на січень 2020: коли не варто фарбувати волосся

2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Навіть не думай погоджуватися на фарбування волосся після 16 січня. Експерименти з кольором принесуть негатив та роздратування. А волосся може почати випадати.

Фото: Pinterest

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