Як поводитися з грошима взимку, щоб у новому 2020 року не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2020. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у перший місяць Нового 2020 року – року Білого Металевого Пацюка, читай фінансовий гороскоп на січень 2020 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Овен (21 березня – 20 квітня)

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Або ти керуватимеш своїми грошима, або їхня відсутність керуватиме тобою. Фінансовий гороскоп на січень 2020 для знаку Овен попереджає: тобі необхідно зайнятися своїми фінансами, інакше вже до кінця місяця ризикуєш залишитися з порожнім гаманцем. Заведи журнал доходів і витрат, ти здивуєшся, наскільки нерозумно іноді розкидаєшся грошима.

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Телець (21 квітня – 21 травня)

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Найбільші помилки в житті люди роблять, коли не намагаються заробляти на життя тим, що їм найбільше подобається. Фінансовий гороскоп на січень 2020 для знаку Телець каже, що твій грошовий потік серйозно збільшиться. Можливо, ти отримаєш премію або ж знайдеш нове джерело доходів. Головний секрет успіху в січні – любити те, чим займаєшся!

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Близнюки (22 травня – 21 червня)

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Гроші не куплять щастя того, хто сам не знає, чого хоче. Гроші не вкажуть мету тому, хто вибирає свій шлях із закритими очима. У фінансовому гороскопі на січень 2020 для Близнюків є важливе попередження: матеріальне благополуччя з’явиться в твоєму житті тільки тоді, коли ти розберешся в собі та своїх бажаннях.

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Рак (22 червня – 22 липня)

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Порожні кишені ніколи не завадять нам стати тими, ким ми хочемо бути. На заваді цьому можуть тільки стати порожні голови та порожні серця. Фінансовий гороскоп на січень 2020 для знаку Рак говорить: щоб поліпшити своє матеріальне становище, тобі необхідно підходити до вирішення всіх фінансових питань із тверезою головою. Обдумай кілька разів, перш ніж робити інвестиції!

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Лев (23 липня – 22 серпня)

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Томас Джефферсон говорив: «Я твердо вірю в удачу. І я помітив, що чим більше я працюю, тим більше вона мені посміхається». Згідно з фінансовим гороскопом на січень 2020 для знаку Лев, ти зрозумієш це висловлювання як ніхто інший! Якщо викладешся на роботі на всі 100%, проявиш креатив і ініціативу – твоє матеріальне становище стрімко поліпшає!

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Діва (23 серпня – 23 вересня)

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Є два види грошових проблем: одна – коли їх недостатньо, і інша – коли їх занадто багато. І якщо вірити фінансовому гороскопу на січень 2020 для знаку Діва, перша обійде тебе стороною, а друга накриє, як снігова лавина. Чи зможеш ти утримати багатство – залежить тільки від тебе. Не піддавайся емоціям, витрачай гроші раціонально. І буде тобі щастя!

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

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Більшість людей зараз витрачають гроші, яких вони не заробили, на речі, які їм не потрібні, щоб справити враження на людей, які їм не подобаються. У січні-місяці твоє життя може круто змінити напрямок, але не переживай. Фінансовий гороскоп на січень 2020 для знаку Терези каже, що завдяки цьому ти знайдеш нові джерела прибутку. І вельми солідні!

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

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Важливо не те, скільки грошей ви заробляєте, а те, скільки грошей у вас залишається, як вони працюють на вас, і скільки поколінь ви зможете ними забезпечити. Якщо вірити фінансовому гороскопу на січень 2020 року, матеріальне благополуччя чекає всіх, хто ставиться до грошей бережливо та раціонально. Навчися управляти фінансами, і твої доходи ростимуть у геометричній прогресії.

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

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Фінансовий гороскоп на січень 2020 для знаку Стрілець не обіцяє нових матеріальних надходжень цього місяця, але підкреслює, що тобі вдасться створити основу для їх появи. Роби справу, яку любиш і йди в цьому житті до тих речей, які любиш, роби це настільки добре, щоб оточуючі не могли відірвати від тебе погляду.

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

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Кажуть, що багатство – здатність повністю спробувати життя на смак. Що ж, схоже, у тебе скоро з’явиться можливість це перевірити! Фінансовий гороскоп на січень 2020 для Козерогів прогнозує додаткові грошові надходження в перший місяць зими. Завдяки цьому ти зможеш влаштувати собі в січні luxury-відпочинок, про який давно мріяла.

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Водолій (21 січня – 18 лютого)

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Добре мати гроші та купувати все, що душа забажає. Але час від часу варто перевіряти, чи не втратив ти те, чого купити не можна. Фінансовий гороскоп на січень 2020 для знаку Водолій обіцяє стабільне матеріальне становище протягом усього місяця. Але є одна умова: до витрати грошей ти повинна підходить раціонально та практично.

Фінансовий гороскоп на січень 2020: Риби (19 лютого – 20 березня)

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Тобі нереально везтиме в фінансовому плані. Можеш розраховувати на солідну надбавку до зарплатні або премію. Ти багато працювала останнім часом – начальник це бачив і нарешті вирішив винагородити. Саме це говорить фінансовий гороскоп на січень 2020 для Риб.

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