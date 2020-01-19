Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Найближчі сім днів тобі варто зосередитися на роботі та навчанні. Зірки радять більше часу витрачати на саморозвиток: запишись на курси, почни більше читати… Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Овен також попереджає, що необхідно звернути увагу на здоров’я. Думай про прекрасне, не зациклюйся на проблемах. Цього тижня тобі обов’язково пощастить, головне – не проґав свою фортуну!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Досить лежати та думати, що нічого не вийде. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Телець буквально кричить: «Встань і займися справою!» Зірки прогнозують сприятливий період для просування кар’єрними сходами. Якщо раніше начальник був незадоволений тобою і твоїми результатами, цього тижня він буде тебе обожнювати. На тебе чекає велика удача!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Близнюки обіцяє зміни на любовному фронті. Причому тільки хороші! Вогонь любові та ніжності палатиме між тобою і твоєю половинкою. Постарайся більше слухати, підтримувати партнера. І ти помітиш, наскільки міцними та довірчими стають ваші стосунки найближчим часом. Тебе супроводжуватиме фортуна!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Рак (22 червня – 22 липня)

Щасливчиками стануть тільки ті, хто не боїться ризикувати. Про це говорить гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Рак. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Плювати на всіх! Вперед! Зірки радять не відкладати задумане на потім. До тебе обов’язково прийде удача, головне – зробити перший крок.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не бійся відкрити душу цьому світу. Досить бути «сильною і незалежною», ховати свої справжні емоції. Не соромно проявляти слабкість, особливо, якщо є люди, готові розділити з тобою всі печалі. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Лев обіцяє зустріч з людиною, яка переверне твоє життя з ніг на голову. Але якщо він відчує, що ти нещира з ним, майбутнього у вас не буде.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Діва каже, що ти занадто багато часу витрачаєш на роботу. Найближчим часом у тебе з’явиться можливість змінити місце роботи на більш цікаве та престижне. Якщо ти давно плануєш зайнятися своїм бізнесом, цього тижня у тебе все вийде. Тебе чекають декілька ділових знайомств, які допоможуть реалізувати твої плани.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки нашептали, що хтось таємно закоханий у тебе. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Терези радить звернути увагу на свою зовнішність: купи декілька нових суконь, зроби укладку та манікюр. В будь-який момент ти можеш зустріти кохання усього свого життя! Зверни увагу, астрологи рекомендують утриматися від алкоголю цього тижня.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Невдача – не кінець світу, а шанс проаналізувати свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися у боротьбу. Успіх уже поруч! Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Скорпіон обіцяє успіх і в роботі, і в навчанні, і в особистому житті. Головне – бути щирою, співчутливою і доброзичливою. Ці якості принесуть тобі удачу!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Стрілець каже, що прийшов час зайнятися благодійністю. Зірки обіцяють, що це принесе багато користі в майбутньому. Крім цього, тобі необхідно тримати свої емоції під контролем. Не допускай сварок в сім’ї і з друзями, не дозволяй колегам самостверджуватися за твій рахунок. Знай собі ціну!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Прийшов час відкласти роботу та всерйоз зайнятися особистим життям. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Козеріг попереджає, що не варто приймати важливі рішення на емоціях, не обдумавши все декілька… десятків разів! Не завадить порадитися з близькими або подругою, якій ти довіряєш, як собі. Будь готова, тиждень буде пов’язаний з оновленням стосунків. Але все на краще!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Водолій пророкує великі зміни в житті. Тебе чекає новий щабель у кар’єрі та… довгоочікуваний роман! Так-так, ти зустрінеш кохання усього свого життя. Головне – побачити її в натовпі нових знайомств. Будь відкритою, доброзичливою, товариською. Зірки також говорять, що ти можеш зіткнутися з труднощами. Не бійся попросити про допомогу!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Ти станеш справжнім щасливчиком! Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня для знаку Риби прогнозує хороші прибутки та удачу в будь-яких починаннях. Можливо, тобі підвищать зарплатню або дадуть значну премію за успіхи в роботі. Або ж ти можеш отримати вигідну інвестицію для свого стартапу. Головне – робити щось, не сидіти на місці. Тільки так ти спіймаєш фортуну за хвіст!