Старий Новий рік – унікальне свято, воно існує далеко не в усіх країнах. Зокрема, цей день прийнято відзначати в Україні, Молдові, Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Латвії, Казахстані, Узбекистані та Грузії. Традиція святкувати Старий Новий рік з’явилася в 1918 році, у зв’язку з введенням григоріанського календаря, який прийшов на зміну юліанському. Розбіжність календарів становить 13 днів, визначаючи дату свята.

Особливих традицій і звичаїв святкування Старого Нового року немає, кожна сім’я святкує по-своєму. Хтось відправляється в гості до близьких, хтось знову накриває святковий стіл із олів’є і шампанським, хтось чекає півночі й шумно святкує, як у головну новорічну ніч. Але незважаючи на відсутність конкретних обрядів, Старий Новий рік – важливе свято. І в цей день прийнято вітати близьких, друзів і колег!

Яке свято 13 січня? Щедрий вечір, Меланії або Старий новий рік

У нашому матеріалі ми зібрали найкращі привітання зі Старим Новим роком у картинках. Вибирай ті, що найбільш до вподоби, й відправляй всім, кому хочеш приділити увагу!

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