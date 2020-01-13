Не знаєш, як налаштуватися на робочий лад після свят? Який же важкий цей робочий тиждень, правда? Організм звик, що можно безконтрольно їсти, спати та відпочивати. А про роботу чи навчання взагалі думати нема сил. Знайома ситуація? Насправді все не так страшно, як здається. Позбутися «постноворічної депресії» доволі легко, і зараз ми розповімо тобі, як це зробити!

Як налаштуватися на робочий лад після свят

Навіть якщо ти затятий трудоголік, і дуже любиш свою роботу, не варто кидатися відразу у вир нерозібраних документів, справ і складних завдань. Розпочни новий робочий рік із чогось легкого та приємного, наприклад, прибери на своєму робочому місці, склади план завдань на тиждень, поміняй заставку на робочому столі. Та спокійно розплануй свою робочу неділю.

Щоб продовжити відчуття свята, не прибирай з робочого місця новорічні прикраси – нехай ще трохи постоять та повисять усі ці ялинки і сніжинки. Можеш роздрукувати й розвісити фотографії з твого святкування Нового року – таким чином приємні спогади весь час будуть поруч, і тобі не доведеться за ними сумувати!

Обов’язково обговоріть з колегами ваші вихідні, розкажіть, де були, що бачили, поділіться цікавими новинами та відкриттями. Це розбавить непростий робочий день і подарує нові позитивні емоції!

Придумай собі плани на ці вихідні: значно легше працювати, знаючи, що попереду тебе чекає нагорода. Нехай це буде щось маленьке, на зразок походу в кіно або на каток, зате у передчутті робочі дні промайнуть значно швидше, от побачиш!

І не забувай про режим! Напевно під час свят ти пізно лягала спати і пізно вставала, так? Зараз саме час перелаштовуватись і знову звикати до свого звичайного розпорядку дня. Це не так складно, як зараз здається – достатньо 2-3 днів, щоб увійти у робочий ритм.

Не потрібно через силу змушувати себе щось робити і вмикати режим «гіперактивності», але водночас не варто «ухилятися», адже потім буде вдвічі складніше все надолужити! Працюй у комфортному для тебе ритмі, спілкуйся з колегами – ти ж напевно встигла за ними скучити. А, і не перестарайтеся з кавою. От і всі секрети! Вдалого робочого тижня!