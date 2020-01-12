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Як доглядати за шкірою взимку? 7 лайфхаків

як доглядати за шкірою взимку

Догляд за шкірою взимку відрізняється від догляду в більш теплу пору року. Через холод виникає безліч проблем, серед яких і пересушування, і лущення, і роздратування, і втрата тургору. Правила догляду за шкірою в мороз досить прості й ефективні. Ми підготували для тебе 7 лайфхаків по догляду за шкірою взимку. Користуйся і милуйся своїм відображенням у дзеркалі.

догляд за шкірою взимку

Одне з основних правил – живлення і зволоження шкіри. Твоє спасіння в холоди – дитячий крем. Саме він забезпечить шкірі максимальний догляд. Важливо: уважно читай склад, в ньому мають бути пантенол, бджолиний віск і жирні масла. Та пам’ятай, що наносити крем потрібно в приміщенні і до того ж  почекати 10-15 хвилин до повного вбирання есенції в епідерміс. Якщо ти нанесеш крем і відразу вийдеш на мороз, то це тільки зашкодить шкірі, адже крем почне підмерзати прямо у тебе на обличчі або руках.

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як доглядати за шкірою в морози

Ще одна проблема взимку – обвітрені губи. Ніхто не підозрює, що впоратися з потрісканими запаленими губами допоможе … чай. Так-так, звичайний чай! Приклади теплий пакетик до обвітрених губ, і через 10 хвилин все як рукою зніме. Справа в тому, що танін, що міститься в напої, заспокоює і знімає запалення. І звичайно, не забувай піклуватися про губи, наносячи гігієнічну помаду з жирними маслами, наприклад горіха макадамія, кокоса або бджолиного воску.

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Не варто забувати і про шкіру тіла, яка під шарами одягу теж страждає. Один з варіантів догляду – ванна з вівсянкою. Рецепт простий: насип в мішечок в сіточку масу з мілкорозмелених вівсяних пластівців (чашечка), молока (пів склянки) і будь-якого ефірного масла (декілька крапель) і додай в теплу воду. Ця ванна зніме запалення шкіри, додасть їй пружності, а ефірне масло розслабить тебе після важкого робочого дня. Важливо: приймай таку ванну не більше 20 хвилин.

догляд за шкірою взимку

Відмовся взимку від косметичних засобів на основі пудри. Вони зіграють з тобою злий жарт, підкресливши найменше лущення і роздратування епідермісу. Альтернативою такій косметиці будуть їх кремові аналоги, які, між іншим, можна зробити і самостійно. Досить просто змішати той же пудровий хайлайтер з тонуючим кремом або емульсією!

догляд за шкірою зима

Вибираючи б’юті-новинки, зупинись на «м’яких» засобах без спирту. Наприклад, якщо твоя шкіра схильна до жирності, перейди на крем для нормальної та комбінованої шкіри. А якщо – нормальна, використовуй засоби для сухої шкіри.

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як доглядити за шкірою взимку

Приймай вітаміни, відмовся від шкідливої їжі і обов’язково пий воду. Ці прості правила краще найдорожчих кремів забезпечать твоїй шкірі красивий колір і еластичність. Адже організм потрібно підтримувати також зсередини!

догляд за тілом взимку

Підтримувати тонус тіла тобі допоможе контрастний душ. Міняй температуру води від гарячої до літньої, це допоможе не тільки підтримувати еластичність шкіри, але підбадьоритися. І обов’язкове зволоження – легкі кремові текстури для тіла і на основі масла  – для шкіри, що не захищена від вітру і морозу.

Постійно зволожуй тіло, правильно харчуйся, пий воду – і твоя шкіра буде радувати тебе навіть в люті морози.

Фото – pinterest.com

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