Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Буває, все, що тобі потрібно, це поговорити з друзями! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня для Овнів попереджає, що найближчим часом тебе чекає ряд серйозних випробувань. І тільки рідні та близькі люди здатні допомогти пройти через них. Не соромся просити про допомогу!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Натхнення – це такий гість, який не завжди йде на перший поклик. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня для знаку Телець говорить, що ти зможеш досягти всього, чого тільки захочеш. Але є одне «але». Не чекай, поки до тебе прийде муза й підкаже ідею. Почни щось робити сама!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Щастя – це коли душа перестає просити те, чого у неї немає, і починає радіти тому, що є. У гороскопі на тиждень з 6 по 12 січня для Близнюків є важливе попередження: якщо не почнеш дякувати Всесвіту за те, що він тобі дає, він може відвернутися від тебе.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Рак (22 червня – 22 липня)

Найбільша помилка, яку ми можемо зробити в своєму житті, – постійний страх помилитися. Для знаку Рак гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня прогнозує приємні пригоди в амурних справах і успішну реалізацію робочих проектів.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Для знаку Лев гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня обіцяє приємні сюрпризи в особистому житті! Можливо, твій коханий чоловік прибере в квартирі, приготує твої найулюбленіші страви й влаштує романтичну вечерю при свічках. Все для тебе!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Весь тиждень тебе чекатиме успіх! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться успішно. Лови фортуну за хвіст! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня для знаку Діва радить: не лінуйся, не відкладай роботу на потім.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Краса в усьому, але не всім дано це бачити. Гороскоп на тиждень для знаку Терези обіцяє переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ти подивишся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будь готова: цей процес може виявитися досить болючим.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Звикаючи до себе такої, якою є, ти втрачаєш надію стати тою, ким повинна бути. Гороскоп на тиждень для Скорпіонів попереджає про муки совісті, які можуть серйозно зіпсувати життя, якщо не знайдеш спосіб удосконалити себе й повірити в свої сили.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Є злочини гірші, ніж спалювати книг. Наприклад, не читати їх. У гороскопі на тиждень з 6 по 12 січня є попередження: якщо не візьмешся за саморозвиток і не почнеш проявляти ініціативу на роботі, втратиш круті можливості!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Посмішка – прекрасний спосіб виглядати краще! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня для Козерогів обіцяє грандіозні зміни на любовному фронті. Не смій сумувати! Коли ти посміхаєшся, освітлюєш весь світ своїм теплом.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

У гороскопі на тиждень з 6 по 12 січня для Водоліїв описується сприятливий час для розвитку любовних стосунків. Якщо раніше між тобою і твоїм партнером були нерозуміння, цього тижня все благополучно вирішиться. У тебе з’явиться шанс відпочити й провести час із близькими людьми. Скористайся ним!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Неважливо, наскільки повільно ти йдеш до своєї мрії, важливо не зупинятися! Для знаку Риби гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня обіцяє великі кар’єрні та фінансові злети. Але є важлива умова: ти повинна полюбити свою справу всією душею. Якщо думаєш, що ти не на своєму місці, – час змінити роботу!

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