Поздоровлення з Різдвом у віршах завжди в тренді! Їх відправка в месенджерах не займе багато часу, а одержувачі – рідні, друзі та колеги – будуть раді твоїй увазі. Найкращі вірші на православне Різдво для привітань – далі в матеріалі

Що не можна робити на Різдво Христове

Поздоровлення з Різдвом у віршах

***

О Різдво! Розпроміниться серце

Від Пречистого ймення: Любов.

Божа ласка і радість проллється

В тишу рідних домівок й церков.

Над Вселеною — голуб надії —

Богодух. Над Христом — янголя.

Породілля крізь сльози радіє.

Пеленає святе Немовля.

***

Сніг всміхається – Різдво.

Я радію й тато.

Несемо ми з ним удвох

Дідуха до хати.

Наш дідух – із жита сніп.

Зв’язаний з обжинків.

Є він в хаті – буде хліб,

Будуть добрі вчинки.

***

Різдво… Засніжені хати

Далеко за морями…

Та хоч туди далеко йти,

Різдво і тут із нами.

Дідух із ярих колосків

Ввійшов повагом в двері:

То духи прадідів-дідів

Засіли до вечері.

Кутя солодка на столах

Із меду та пшениці,

Що виростала на ланах

Із чорної землиці.

А під столом горішків рій

Поміж пахучим сіном:

На ньому в хаточці малій

Лежить Свята Дитина.

Воскова свічка на столі,

Бо свято світле нині,

В хатах у нас по всій землі,

Як там, на Україні!

Мандрує теж вертеп новий

Від хати та до хати.

Так звикло празник дорогий

Бурсацтво зустрічати.

Летить молитва звідусіль

До Божого Дитяти:

Вернутись нам до рідних піль,

Принести дар багатий.

І ці молитви долетять,

До ніг впадуть Дитяті…

Різдво, і Божа благодать

По українській хаті.

***

Різдвяна зірка на небо вийде,

Малий Ісусик до дітей прийде.

Малий Ісусик, Божа Дитинка,

Буде Святвечір, буде ялинка.

Буде колядка в кожній хатині,

Настане втіха в усій Україні.

***

Свято веселеє нас привітало,

Свято, найбільш укохане в народі,

Будьмо ж веселі, журитися годі,

Набік лихеє, кого що спіткало,—

В святий вечір.

Будьмо веселі, всі клопоти киньмо,

Хто ма кохання, втішаймось коханням.

Даймо в нас волю всім добрим бажанням

І без злоби проти ворогів стріньмо —

Святий вечір.

Стріньмо, як дітям народу годиться:

Серцем одвертим і чулості повним;

І цілий край свій любов’ю ми сповним,

І в злих серцях та любов заіскриться —

В святий вечір.

Хто з нас був добрий, добріший ще буде,

Хто неприязний, щоб добрості вчився;

Не забуваймо: в сей день народився

Той, хто кохання приніс на всі люди,—

В святий вечір.

Нумо ж, зберімось у купу тісніше,

Кожна родина, як звичай навчає,

А в кого зовсім родини немає,

Друга хай знайде, а смутком не дише —

В святий вечір.

Тільки такий недошкребок культури,

Що до народу кохання не мас,

Що його звичаї всі зневажає,

Той нехай буде смутний і похмурий —

В святий вечір.

***

Я нe пaстух i нe мудpeць, я – xлопчик з Укpаїни.

Тa знaю тe, щo мiй Твopeць в xліві poдивсь, нa ciні.

Oчима вipи я дивлюcь i тiшуся душeю:

Caмого Бoга Cин – Icус cтав paдістю мoєю.

Як дiти вci, oтак і я, живу i підpocтаю,

I пo-дитячому щoдня Icуса пpocлавляю.

***

У Вифлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

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