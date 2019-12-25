Вже знаєш, скільки будемо відпочивати на Католицьке Різдво та куди піти? Прочитала, що не можна робити у це світле свято? Тоді прийшов час задуматися про те, як привітати сім’ю і друзів! Один із найпростіших варіантів – вірші на Католицьке Різдво. Надіслати декілька рядків у смс не потребує багато часу, а близькі будуть зворушені твоєю увагою. В цьому матеріалі ми зібрали найкращі поздоровлення у віршах з католицьким Різдвом 2019. Вибирай ті, що найбільш до вподоби, й відправляй усім близьким!

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Нехай Різдво у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату

Усмішку, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю,

І подарує Вам здоров’я!

***

У Віфлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському.

За столом уся родина

Хай збереться, неодмінно!

Щоби разом помолитись

І облаткою ділитись.

Зірку ясную чекати

Та Ісуса величати.

Із Різдвом вас, добрі люди!

Хай добрішим кожен буде!

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