Як зробити іграшки на ялинку своїми руками? Легко та швидко! З яких екологічних матеріалів можна зробити ялинкові іграшки? Варіантів маса! Оригінальні ідеї, як зробити ялинкові іграшки в домашніх умовах – далі в матеріалі!

Починається передноворічна метушня, і головна її героїня – ялинка, яка ось-ось з’явиться у будинках мільйонів сімей. Всеукраїнська ініціатива «Разом за природу», яка займається відновленням екосистеми Карпат, рекомендує найбільш екологічний варіант – живу ялинку в горщику. На Новий рік її можна прикрасити гарними еко-іграшками, а навесні висадити на своїй ділянці або в парку. Така ялинка не обсипається, наповнює будинок хвойним ароматом, насичує повітря киснем і поглинає вуглекислий газ. Одне доросле хвойне дерево забезпечує киснем родину з чотирьох людей!

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Ялинкові іграшки з цитрусових

Щоб зробити такий декор, тобі знадобляться: апельсини, лимони, грейпфрути, бадьян, палички кориці, стрічки, намистини, гілочки хвої, клей. Поріж цитрусові тонкими слайсами і суши в духовці при низькій температурі близько двох годин. Після цього в кожному кружечку зроби отвір і протягни стрічку. Стрічку можна прикрасити намистинами! На цитрусову основу можна приклеїти палички кориці і бадьян, бант зі стрічки або гілочки хвої.

Прикраси з горіхів, шишок, жолудів

Для такого декору просто покрий горіхи і шишки сріблястою фарбою або блискітками. Прикріпи петельки зі стрічок або мотузки до основи іграшки, щоб повісити її на ялинку.

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Різдвяний вінок з пробок

Пробки з-під винних пляшок можна перетворити на справжній новорічний шедевр. Для основи вінка тобі знадобиться товстий дріт, який потрібно скрутити у кільце, а за допомогою тонкої і гнучкого дроту прикріпи до кільця-основи пробки, ялинові гілочки, шишки і стрічки.

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Ароматні прикраси з імбирних пряників

Цей варіант підходить для господинь і любителів домашньої випічки. Спечи пряники у формі чоловічків, зірок, сніжинок або звіряток, наприклад, символу 2018 року – собаки. Зроби у пряниках отвори для стрічок. Розфарбуй за допомогою кондитерських олівців, простягни стрічки або нитки і розвісь на ялинці.

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