Все ще не придумала, що приготувати на Новий рік 2020 року – рік Білого Сталевого Щура? Вже приїлися банальні олів’є та оселедець під шубою? Не можеш вибрати, які салати на Новий 2020 рік вразять твоїх гостей? У нас є багато крутих ідей! У цьому матеріалі ми зібрали кращі рецепти салатів на Новий рік 2020 з покроковою інструкцією і фото. Вибирай вподобаний, слідуй нашим інструкціям – і про твій святковий стіл будуть ходити легенди!

Салати на Новий 2020 рік: «Веселий щур»

Салат «Веселий щур» – відмінний варіант для новорічного столу. Смачно і небанально! Готувати цей салат дуже просто: покроковий рецепт на 6 порцій – далі в матеріалі.

Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти

Язик свинячий – 300 г;

Гриби печериці – 200 г;

Яйця курячі – 3 шт.;

Огірки солоні – 3 шт.;

Морква – 2 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Часник – 1 зубчик;

Масло вершкове – 2 ст. ложки;

Майонез -2-3 ст. ложки;

Сіль і перець – за смаком.

Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти для соусу

Майонез – 2,5 ст. ложки;

Оливкова олія – 0,5 ч. ложки;

Хрін вершковий (приправа) – 0,5 ч. ложки;

Гірчиця (приправа) – 0,5 ч. Ложки;

Сік лимона – 0,5 ч. ложки;

Перець мелений – 1 дрібка;

Сіль за смаком.

Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти для прикрашання

Морква відварна – 1 шматочок;

Білок відвареного яйця – 1 шматочок;

Перець духмяний горошком або зерна кави – 2 шт.;

Чорнослив або маслина – 1 шт.;

Капуста білокачанна – 1 шматочок листа;

Салатні листя (або інша зелень) – 1-2 шт..

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: покроковий рецепт

Насамперед відварюємо свинячі язики. Ретельно промиваємо їх під проточною водою. У каструлі заливаємо язики водою і ставимо на вогонь; Після закипання знімаємо піну, зменшуємо вогонь і варимо до готовності. Свинячі мови язики готуються приблизно 40 хвилин; Обдаємо готові язики холодною водою, після чого знімаємо з них шкірку ножем; Відварюємо моркву (20 хвилин), після чого натираємо її на середній тертушці. Невеликий шматочок моркви залишаємо для прикраси салату, з нього зробимо лапки й вушко щура; Відварюємо яйця вкруту, охолоджуємо їх у холодній воді й очищаємо від шкаралупи. Відразу відрізаємо кінчик яєчного білка (для вушка щура). Жовтки і білки натираємо окремо на дрібній тертці; Печериці і цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі. Масло розтоплюємо на середньому вогні, цибулю обсмажуємо до легкої золотистої. Додаємо гриби, випаровуємо вологу і обсмажуємо гриби з цибулею ще кілька хвилин. В кінці солимо і перчимо; Дрібно нарізаємо огірки, часник очищаємо і дрібно рубаємо ножем; Змішуємо в піалі інгредієнти для соусу. Викладаємо салат на пласке темне блюдо, надаючи шарам салату контури щура за обраним заздалегідь малюнком; Відварний язик посипаємо подрібненим часником і половиною приготованого соусу. Потім викладаємо смажені гриби з цибулею, повторюючи форму салату. Шар грибів, як і всі шари салату, злегка притискаємо до попереднього шару ложкою. Печериці з цибулею покриваємо майонезною сіточкою. Морквину змішуємо з соусом і викладаємо наступним шаром; Яєчні жовтки змішуємо з майонезом і викладаємо на шар моркви, далі – солоні огірки й сітка з майонезу; Вкриваємо нашого «Щура» білою шубою з тертого яєчного білка. З моркви вирізаємо лапки, з яєчного білка – вушка. Викладаємо кульки чорного перцю на місце носика й очей щура. Ротик робимо з чорносливу, хвостик і вусики – з капустяного листа; Прикрашаємо страву зеленню й подаємо на стіл. Новорічний салат «Веселий щур» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Обжорка»

Простий, смачний і ситний салат «Обжорка» відмінно підійде для святкового столу на честь Нового року 2020! Існує кілька видів цього салату, але ми знайшли найпростіший і найсмачніший рецепт на 6 порцій.

Салат на Новий рік 2020 «Обжорка»: інгредієнти

Куряча грудинка – 400 г;

Морква – 2 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.;

Огірки мариновані – 3 шт.;

Часник (за бажанням) – 3 зубчики;

Рослинна олія для смаження – за смаком;

Сіль і перець – за смаком;

Майонез – 3 ст. л.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Обжорка»: покроковий рецепт

Відварюємо курячу грудку, всі інгредієнти дрібно нарізаємо; Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію, обсмажуємо моркву на середньому вогні (помішувати 3-5 хвилин), даємо охолонути. Повторюємо ті ж операції з цибулею; Усі нарізані продукти поміщаємо в миску, додаємо сіль і перець за смаком; Заправляємо майонезом, добре перемішуємо. Новорічний салат «Обжорка» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Царський рулет»

Салат-закуска «Царський рулет» з червоною рибою – чудова прикраса святкового столу на Новий рік 2020. Покроковий рецепт на 6 порцій – далі в матеріалі.

Салат на Новий рік 2020 «Царський рулет»: інгредієнти

Риба червона слабосолона – 200 г;

Картопля відварна – 3 шт.;

Морква відварна – 2 шт.;

Яйця відварні – 3 шт.;

Майонез або сметана – 100 г;

Сіль за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Царський рулет»: покроковий рецепт

Заздалегідь зварені, охолоджені й очищені овочі подрібнюємо на тертці. Те ж саме робимо з вареними яйцями; Червону рибу нарізаємо скибочками; Розстеляємо пергаментний папір і викладаємо на нього листковий салат із моркви, картоплі та яєць. Кожен шар злегка промазуємо майонезом (або сметаною); Викладаємо скибочки червоної риби і акуратно згортаємо рибний салат у рулет. Новорічний салат-закуска «Царський рулет» готовий!

Оселедець під шубою: рецепт приготування покроково

Салати на Новий 2020 рік: «Генерал»

Смачний багатошаровий салат для святкового столу на Новий рік 2020! Салат «Генерал» з копченою куркою точно сподобається всім твоїм гостям! Покроковий рецепт приготування на 6 порцій – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Генерал»: інгредієнти

Куряча гудка копчена – 500 г.

Морква відварна – 3 шт..

Буряк відварний – 3 шт..

Яйця відварні – 5 шт..

Сир твердий – 150 г.

Горіхи волоські – 100 г.

Часник-2-3 зубчики.

Майонез – за смаком.

Глибока тарілка або форма для випікання.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Генерал»: покроковий рецепт

Дрібно нарізаємо копчену курячу гудку; Яйця, моркву і буряк натираємо на крупній тертці, а сир – на дрібній тертці (так виходить смачніше); Збираємо салат: куряче філе, далі яйця, відварна морква, сир, буряк і волоські горіхи. Кожен шар промазуємо майонезом; Даємо салату кілька годин, щоб просочитися. Новорічний салат «Генерал» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Олів’є з яблуками»

Якщо тобі набрид звичний салат «Олів’є», візьми на озброєння його оновлений рецепт. «Олів’є з яблуками» стане відмінним доповненням твого святкового столу на Новий рік 2020. Покроковий рецепт на 6 порцій дивись нижче.

Салат на Новий рік 2020 «Олів’є з яблуками»: інгредієнти

Картопля – 6 шт.;

Яблуко – 1,5 шт.;

Яйце куряче – 7,5 шт.;

Яловичина – 450 г;

Солоні огірки – 4,5 шт.;

Консервований зелений горошок – 150 г;

Морква -4,5 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1,5 головки;

Сіль за смаком;

Майонез – 195 г;

Перець чорний мелений – за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Олів’є з яблуками»: покроковий рецепт

Картоплю, моркву, яйця відварюємо, очищаємо, нарізаємо кубиками; Огірки, яблука та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Зливаємо рідину з банки з зеленим горошком; Яловичину відварюємо у підсоленій воді, охолоджуємо, нарізаємо кубиками; Усі інгредієнти з’єднуємо, солимо, перчимо, заправляємо майонезом і перемішуємо. Новорічний салат «Олів’є з яблуками» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Червона шапочка»

Салат «Червона шапочка» – дуже смачний і простий у приготуванні. А що найголовніше – він практично не вдарить по гаманцю. Знаємо, що при підготовці до Нового року 2020 це дуже важливо! Покроковий рецепт салату на 6 порцій – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Червона шапочка»: інгредієнти

Яйця курячі – 2 шт.;

Морква відварна – 1 шт.;

Сир твердий – 50 г;

Картопля відварна – 1 шт.;

Зерна гранату – 1 жменя;

Курячі стегенця копчені – 1 шт.;

Волоські горіхи – 80 г;

Майонез – 3 ст.л.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Червона шапочка»: покроковий рецепт

Варену картоплю очищаємо від шкірки, натираємо на крупній тертці в салатник або кулінарне кільце. Змащуємо майонезом; Дрібно нарізаємо м’ясо курячого стегенця і викладаємо у форму. Знову змащуємо майонезом; Викладаємо подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізані яйця, відварну моркву, натерту на тертці. Кожен шар змащуємо майонезом; Заключний шар. Акуратно викладаємо натертий сир і гранатові зерна; Даємо салату просочитися кілька годин і подаємо на стіл. Новорічний салат «Червона Шапочка» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Буніто»

Салат «Буніто» буде дуже ефектно виглядати на святковому столі в Новий рік 2020! Готувати цю страву просто, процес не займає багато часу, а вдале поєднання інгредієнтів створює неповторний смак. Покроковий рецепт салату на 6 порцій дивись нижче.

Салат на Новий рік 2020 «Буніто»: інгредієнти

Куряча гудка – 1 шт.;

Морква по-корейськи – 100 г;

Яйця – 3 шт.;

Сир твердий – 50 г;

Майонез – за смаком;

Сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Буніто»: покроковий рецепт

Дрібно нарізаємо курку, відправляємо її на розігріту пательню з краплею олії. Поки шматочки не схопляться, безперервно їх перемішуємо, щоб не злиплися; Солимо, перчимо і додаємо спеції за бажанням. Накриваємо сковороду кришкою й тушкуємо м’ясо на великому вогні, поки не випарується курячий сік. Вимикаємо вогонь і залишаємо остигати; Яйця і твердий сир натираємо на крупній тертці; Викладаємо курку в блюдо, туди ж відправляємо дрібно нарізану моркву, змащуємо шар майонезом; Додаємо у блюдо білки і сир. Знову змащуємо майонезом; Прикрашаємо салат подрібненими жовтками. Новорічний салат «Буніто» готовий!

Шоколадне печиво: рецепт приготування покроково

Салати на Новий 2020 рік: «Чоловічі сльози»

«Чоловічі сльози» – не просто салат на Новий рік 2020. Це ідеальна страва на святковий стіл, адже в ньому поєднуються найсмачніші продукти! Простий покроковий рецепт на 6 порцій читай нижче.

Салат на Новий рік 2020 «Чоловічі сльози»: інгредієнти

Куряча гудка відварна – 250 г;

Морква по-корейськи – 250 г;

Печериці консервовані – 350 г;

Сир твердий – 150 г;

Яйця відварні – 4 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1шт;

Оцет – 50 мл;

Майонез – 350 г.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Чоловічі сльози»: покроковий рецепт

Нарізаємо цибулю півкільцями, заливаємо оцтом і залишаємо, щоб цибуля добре промаринувалася; Салат складається шарами. Спочатку викладаємо дрібно нарізану курку, потім – цибулю, нарізані консервовані грибочки, відварені яйця, натерті на дрібній тертці, нарізану моркву. Кожен шар добре змащуємо майонезом; Останній шар – сир. Натираємо його на дрібній тертці і рясно посипаємо страву. Новорічний салат «Чоловічі сльози» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Новорічна ялинка»

Фруктовий салат у вигляді новорічної ялинки однозначно варто включити у святкове меню на Новий рік 2020! Він не лише прикрасить новорічний стіл, а й потішить навіть найвибагливіших гостей. Покроковий рецепт салату – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Новорічна ялинка»: інгредієнти

Банани – 350 г;

Мандарини – 200 г;

Ківі – 350 г;

Йогурт натуральний (без добавок) – 170 г;

Мед – 10 г;

Кунжут – 10 г.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Новорічна ялинка»: покроковий рецепт

Очищені банани нарізаємо кружечками. Залишаємо один кружечок (для зірки на нашу ялинку); Перекладаємо йогурт у глибоку тарілку, додаємо мед, перемішуємо; На пласку тарілку викладаємо по черзі часточки банана і мандарина. Формуємо фруктову піраміду; Акуратно викладаємо на гірку фруктів йогурт, обмазуємо йогуртом піраміду з усіх боків; Чистимо ківі, нарізаємо тонкими кружечками, викладаємо на ялинку, формуючи гілочки ялинки; А з останнього кружечку банана ножем вирізаємо зірку. Обвалюємо бананову зірку в кунжуті й закріплюємо за допомогою зубочистки на верхівці ялинки; Посипаємо всю ялинку кунжутом (він буде снігом). Новорічний салат «Новорічна ялинка» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Філадельфія»

«Філадельфія» – неймовірно смачний і простий у приготуванні. Без цього салату твій святковий стіл до Нового року 2020 просто не обійдеться! Покроковий рецепт салату на 6 порцій – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: інгредієнти

Риба червона, малосолена – 350-400 г;

Сир вершковий – 150 г;

Авокадо – 1 шт.;

Огірки свіжі – 2 шт.;

Рис круглозернистий – 250 г;

Вода – 280 мл;

Оцет рисовий – 2 ст. ложки;

Цукор – 1 ст. ложка з гіркою;

Сіль – 0,5 ч. ложки;

Норі (за бажанням) – 2-4 шт.;

Сік лимона – 2 ч. ложки;

Олія рослинна (для змащування кільця).

Салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: інгредієнти для подачі

Соєвий соус – за смаком;

Васабі – за смаком;

Імбир маринований – за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: покроковий рецепт

Рис добре промиваємо, заливаємо водою, накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Після закипання вогонь зменшуємо. Проварюємо рис на маленькому вогні близько 15 хвилин, не відкриваючи кришку. Після цього накриваємо каструлю рушником і зверху кришкою, залишаємо на 10 хвилин, щоб увібралася зайва волога; Для соусу змішуємо оцет, цукор і сіль, перемішуємо виделкою – до розчинення цукру та солі; Одну половини риби нарізаємо тонкими слайсами, другу половину – великими кубиками; Викладаємо рис на тарілку. Він має бути трохи клейким – для формування салату. Заправляємо рис приготовленим соусом, перемішуємо; Подрібнюємо 2 листа норі (але якщо в тебе немає норі, можна обійтися без них). Додаємо одну частину рису до норі, добре перемішуємо. Можна весь рис зробити з норі, але в такому випадку знадобляться 4 листа; Огірки й авокадо нарізаємо кубиками, щоб авокадо не темнішав – скроплюємо соком лимона; Збираємо салат, ставимо на блюдо рознімне кільце. Перший шар – рис з норі, далі викладаємо вершковий сир, шар риби кубиками, трохи твердого сиру й огірки; Далі відправляємо у блюдо другу частину рису, викладаємо вершковий сир, авокадо і твердий сир; Слайси риби скручуємо у формі довільних трояндочок, прикрашаємо ними наш салат; Подаємо страву з соєвим соусом, васабі та маринованим імбиром. Новорічний салат «Філадельфія» готовий!

Класичний глінтвейн: покроковий рецепт смачного напою

Смачного!

Фото: Pinterest