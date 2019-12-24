Салати на Новий 2020 рік: рецепти з фото покрокові
Все ще не придумала, що приготувати на Новий рік 2020 року – рік Білого Сталевого Щура? Вже приїлися банальні олів’є та оселедець під шубою? Не можеш вибрати, які салати на Новий 2020 рік вразять твоїх гостей? У нас є багато крутих ідей! У цьому матеріалі ми зібрали кращі рецепти салатів на Новий рік 2020 з покроковою інструкцією і фото. Вибирай вподобаний, слідуй нашим інструкціям – і про твій святковий стіл будуть ходити легенди!
Салати на Новий 2020 рік: «Веселий щур»
Салат «Веселий щур» – відмінний варіант для новорічного столу. Смачно і небанально! Готувати цей салат дуже просто: покроковий рецепт на 6 порцій – далі в матеріалі.
Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти
- Язик свинячий – 300 г;
- Гриби печериці – 200 г;
- Яйця курячі – 3 шт.;
- Огірки солоні – 3 шт.;
- Морква – 2 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- Часник – 1 зубчик;
- Масло вершкове – 2 ст. ложки;
- Майонез -2-3 ст. ложки;
- Сіль і перець – за смаком.
Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти для соусу
- Майонез – 2,5 ст. ложки;
- Оливкова олія – 0,5 ч. ложки;
- Хрін вершковий (приправа) – 0,5 ч. ложки;
- Гірчиця (приправа) – 0,5 ч. Ложки;
- Сік лимона – 0,5 ч. ложки;
- Перець мелений – 1 дрібка;
- Сіль за смаком.
Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти для прикрашання
- Морква відварна – 1 шматочок;
- Білок відвареного яйця – 1 шматочок;
- Перець духмяний горошком або зерна кави – 2 шт.;
- Чорнослив або маслина – 1 шт.;
- Капуста білокачанна – 1 шматочок листа;
- Салатні листя (або інша зелень) – 1-2 шт..
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: покроковий рецепт
- Насамперед відварюємо свинячі язики. Ретельно промиваємо їх під проточною водою. У каструлі заливаємо язики водою і ставимо на вогонь;
- Після закипання знімаємо піну, зменшуємо вогонь і варимо до готовності. Свинячі мови язики готуються приблизно 40 хвилин;
- Обдаємо готові язики холодною водою, після чого знімаємо з них шкірку ножем;
- Відварюємо моркву (20 хвилин), після чого натираємо її на середній тертушці. Невеликий шматочок моркви залишаємо для прикраси салату, з нього зробимо лапки й вушко щура;
- Відварюємо яйця вкруту, охолоджуємо їх у холодній воді й очищаємо від шкаралупи. Відразу відрізаємо кінчик яєчного білка (для вушка щура). Жовтки і білки натираємо окремо на дрібній тертці;
- Печериці і цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі. Масло розтоплюємо на середньому вогні, цибулю обсмажуємо до легкої золотистої. Додаємо гриби, випаровуємо вологу і обсмажуємо гриби з цибулею ще кілька хвилин. В кінці солимо і перчимо;
- Дрібно нарізаємо огірки, часник очищаємо і дрібно рубаємо ножем;
- Змішуємо в піалі інгредієнти для соусу. Викладаємо салат на пласке темне блюдо, надаючи шарам салату контури щура за обраним заздалегідь малюнком;
- Відварний язик посипаємо подрібненим часником і половиною приготованого соусу. Потім викладаємо смажені гриби з цибулею, повторюючи форму салату. Шар грибів, як і всі шари салату, злегка притискаємо до попереднього шару ложкою. Печериці з цибулею покриваємо майонезною сіточкою. Морквину змішуємо з соусом і викладаємо наступним шаром;
- Яєчні жовтки змішуємо з майонезом і викладаємо на шар моркви, далі – солоні огірки й сітка з майонезу;
- Вкриваємо нашого «Щура» білою шубою з тертого яєчного білка. З моркви вирізаємо лапки, з яєчного білка – вушка. Викладаємо кульки чорного перцю на місце носика й очей щура. Ротик робимо з чорносливу, хвостик і вусики – з капустяного листа;
- Прикрашаємо страву зеленню й подаємо на стіл. Новорічний салат «Веселий щур» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Обжорка»
Простий, смачний і ситний салат «Обжорка» відмінно підійде для святкового столу на честь Нового року 2020! Існує кілька видів цього салату, але ми знайшли найпростіший і найсмачніший рецепт на 6 порцій.
Салат на Новий рік 2020 «Обжорка»: інгредієнти
- Куряча грудинка – 400 г;
- Морква – 2 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.;
- Огірки мариновані – 3 шт.;
- Часник (за бажанням) – 3 зубчики;
- Рослинна олія для смаження – за смаком;
- Сіль і перець – за смаком;
- Майонез – 3 ст. л.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Обжорка»: покроковий рецепт
- Відварюємо курячу грудку, всі інгредієнти дрібно нарізаємо;
- Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію, обсмажуємо моркву на середньому вогні (помішувати 3-5 хвилин), даємо охолонути. Повторюємо ті ж операції з цибулею;
- Усі нарізані продукти поміщаємо в миску, додаємо сіль і перець за смаком;
- Заправляємо майонезом, добре перемішуємо. Новорічний салат «Обжорка» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Царський рулет»
Салат-закуска «Царський рулет» з червоною рибою – чудова прикраса святкового столу на Новий рік 2020. Покроковий рецепт на 6 порцій – далі в матеріалі.
Салат на Новий рік 2020 «Царський рулет»: інгредієнти
- Риба червона слабосолона – 200 г;
- Картопля відварна – 3 шт.;
- Морква відварна – 2 шт.;
- Яйця відварні – 3 шт.;
- Майонез або сметана – 100 г;
- Сіль за смаком.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Царський рулет»: покроковий рецепт
- Заздалегідь зварені, охолоджені й очищені овочі подрібнюємо на тертці. Те ж саме робимо з вареними яйцями;
- Червону рибу нарізаємо скибочками;
- Розстеляємо пергаментний папір і викладаємо на нього листковий салат із моркви, картоплі та яєць. Кожен шар злегка промазуємо майонезом (або сметаною);
- Викладаємо скибочки червоної риби і акуратно згортаємо рибний салат у рулет. Новорічний салат-закуска «Царський рулет» готовий!
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Салати на Новий 2020 рік: «Генерал»
Смачний багатошаровий салат для святкового столу на Новий рік 2020! Салат «Генерал» з копченою куркою точно сподобається всім твоїм гостям! Покроковий рецепт приготування на 6 порцій – далі.
Салат на Новий рік 2020 «Генерал»: інгредієнти
- Куряча гудка копчена – 500 г.
- Морква відварна – 3 шт..
- Буряк відварний – 3 шт..
- Яйця відварні – 5 шт..
- Сир твердий – 150 г.
- Горіхи волоські – 100 г.
- Часник-2-3 зубчики.
- Майонез – за смаком.
- Глибока тарілка або форма для випікання.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Генерал»: покроковий рецепт
- Дрібно нарізаємо копчену курячу гудку;
- Яйця, моркву і буряк натираємо на крупній тертці, а сир – на дрібній тертці (так виходить смачніше);
- Збираємо салат: куряче філе, далі яйця, відварна морква, сир, буряк і волоські горіхи. Кожен шар промазуємо майонезом;
- Даємо салату кілька годин, щоб просочитися. Новорічний салат «Генерал» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Олів’є з яблуками»
Якщо тобі набрид звичний салат «Олів’є», візьми на озброєння його оновлений рецепт. «Олів’є з яблуками» стане відмінним доповненням твого святкового столу на Новий рік 2020. Покроковий рецепт на 6 порцій дивись нижче.
Салат на Новий рік 2020 «Олів’є з яблуками»: інгредієнти
- Картопля – 6 шт.;
- Яблуко – 1,5 шт.;
- Яйце куряче – 7,5 шт.;
- Яловичина – 450 г;
- Солоні огірки – 4,5 шт.;
- Консервований зелений горошок – 150 г;
- Морква -4,5 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1,5 головки;
- Сіль за смаком;
- Майонез – 195 г;
- Перець чорний мелений – за смаком.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Олів’є з яблуками»: покроковий рецепт
- Картоплю, моркву, яйця відварюємо, очищаємо, нарізаємо кубиками;
- Огірки, яблука та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Зливаємо рідину з банки з зеленим горошком;
- Яловичину відварюємо у підсоленій воді, охолоджуємо, нарізаємо кубиками;
- Усі інгредієнти з’єднуємо, солимо, перчимо, заправляємо майонезом і перемішуємо. Новорічний салат «Олів’є з яблуками» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Червона шапочка»
Салат «Червона шапочка» – дуже смачний і простий у приготуванні. А що найголовніше – він практично не вдарить по гаманцю. Знаємо, що при підготовці до Нового року 2020 це дуже важливо! Покроковий рецепт салату на 6 порцій – далі.
Салат на Новий рік 2020 «Червона шапочка»: інгредієнти
- Яйця курячі – 2 шт.;
- Морква відварна – 1 шт.;
- Сир твердий – 50 г;
- Картопля відварна – 1 шт.;
- Зерна гранату – 1 жменя;
- Курячі стегенця копчені – 1 шт.;
- Волоські горіхи – 80 г;
- Майонез – 3 ст.л.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Червона шапочка»: покроковий рецепт
- Варену картоплю очищаємо від шкірки, натираємо на крупній тертці в салатник або кулінарне кільце. Змащуємо майонезом;
- Дрібно нарізаємо м’ясо курячого стегенця і викладаємо у форму. Знову змащуємо майонезом;
- Викладаємо подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізані яйця, відварну моркву, натерту на тертці. Кожен шар змащуємо майонезом;
- Заключний шар. Акуратно викладаємо натертий сир і гранатові зерна;
- Даємо салату просочитися кілька годин і подаємо на стіл. Новорічний салат «Червона Шапочка» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Буніто»
Салат «Буніто» буде дуже ефектно виглядати на святковому столі в Новий рік 2020! Готувати цю страву просто, процес не займає багато часу, а вдале поєднання інгредієнтів створює неповторний смак. Покроковий рецепт салату на 6 порцій дивись нижче.
Салат на Новий рік 2020 «Буніто»: інгредієнти
- Куряча гудка – 1 шт.;
- Морква по-корейськи – 100 г;
- Яйця – 3 шт.;
- Сир твердий – 50 г;
- Майонез – за смаком;
- Сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Буніто»: покроковий рецепт
- Дрібно нарізаємо курку, відправляємо її на розігріту пательню з краплею олії. Поки шматочки не схопляться, безперервно їх перемішуємо, щоб не злиплися;
- Солимо, перчимо і додаємо спеції за бажанням. Накриваємо сковороду кришкою й тушкуємо м’ясо на великому вогні, поки не випарується курячий сік. Вимикаємо вогонь і залишаємо остигати;
- Яйця і твердий сир натираємо на крупній тертці;
- Викладаємо курку в блюдо, туди ж відправляємо дрібно нарізану моркву, змащуємо шар майонезом;
- Додаємо у блюдо білки і сир. Знову змащуємо майонезом;
- Прикрашаємо салат подрібненими жовтками. Новорічний салат «Буніто» готовий!
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Салати на Новий 2020 рік: «Чоловічі сльози»
«Чоловічі сльози» – не просто салат на Новий рік 2020. Це ідеальна страва на святковий стіл, адже в ньому поєднуються найсмачніші продукти! Простий покроковий рецепт на 6 порцій читай нижче.
Салат на Новий рік 2020 «Чоловічі сльози»: інгредієнти
- Куряча гудка відварна – 250 г;
- Морква по-корейськи – 250 г;
- Печериці консервовані – 350 г;
- Сир твердий – 150 г;
- Яйця відварні – 4 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1шт;
- Оцет – 50 мл;
- Майонез – 350 г.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Чоловічі сльози»: покроковий рецепт
- Нарізаємо цибулю півкільцями, заливаємо оцтом і залишаємо, щоб цибуля добре промаринувалася;
- Салат складається шарами. Спочатку викладаємо дрібно нарізану курку, потім – цибулю, нарізані консервовані грибочки, відварені яйця, натерті на дрібній тертці, нарізану моркву. Кожен шар добре змащуємо майонезом;
- Останній шар – сир. Натираємо його на дрібній тертці і рясно посипаємо страву. Новорічний салат «Чоловічі сльози» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Новорічна ялинка»
Фруктовий салат у вигляді новорічної ялинки однозначно варто включити у святкове меню на Новий рік 2020! Він не лише прикрасить новорічний стіл, а й потішить навіть найвибагливіших гостей. Покроковий рецепт салату – далі.
Салат на Новий рік 2020 «Новорічна ялинка»: інгредієнти
- Банани – 350 г;
- Мандарини – 200 г;
- Ківі – 350 г;
- Йогурт натуральний (без добавок) – 170 г;
- Мед – 10 г;
- Кунжут – 10 г.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Новорічна ялинка»: покроковий рецепт
- Очищені банани нарізаємо кружечками. Залишаємо один кружечок (для зірки на нашу ялинку);
- Перекладаємо йогурт у глибоку тарілку, додаємо мед, перемішуємо;
- На пласку тарілку викладаємо по черзі часточки банана і мандарина. Формуємо фруктову піраміду;
- Акуратно викладаємо на гірку фруктів йогурт, обмазуємо йогуртом піраміду з усіх боків;
- Чистимо ківі, нарізаємо тонкими кружечками, викладаємо на ялинку, формуючи гілочки ялинки;
- А з останнього кружечку банана ножем вирізаємо зірку. Обвалюємо бананову зірку в кунжуті й закріплюємо за допомогою зубочистки на верхівці ялинки;
- Посипаємо всю ялинку кунжутом (він буде снігом). Новорічний салат «Новорічна ялинка» готовий!
Салати на Новий 2020 рік: «Філадельфія»
«Філадельфія» – неймовірно смачний і простий у приготуванні. Без цього салату твій святковий стіл до Нового року 2020 просто не обійдеться! Покроковий рецепт салату на 6 порцій – далі.
Салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: інгредієнти
- Риба червона, малосолена – 350-400 г;
- Сир вершковий – 150 г;
- Авокадо – 1 шт.;
- Огірки свіжі – 2 шт.;
- Рис круглозернистий – 250 г;
- Вода – 280 мл;
- Оцет рисовий – 2 ст. ложки;
- Цукор – 1 ст. ложка з гіркою;
- Сіль – 0,5 ч. ложки;
- Норі (за бажанням) – 2-4 шт.;
- Сік лимона – 2 ч. ложки;
- Олія рослинна (для змащування кільця).
Салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: інгредієнти для подачі
- Соєвий соус – за смаком;
- Васабі – за смаком;
- Імбир маринований – за смаком.
Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: покроковий рецепт
- Рис добре промиваємо, заливаємо водою, накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Після закипання вогонь зменшуємо. Проварюємо рис на маленькому вогні близько 15 хвилин, не відкриваючи кришку. Після цього накриваємо каструлю рушником і зверху кришкою, залишаємо на 10 хвилин, щоб увібралася зайва волога;
- Для соусу змішуємо оцет, цукор і сіль, перемішуємо виделкою – до розчинення цукру та солі;
- Одну половини риби нарізаємо тонкими слайсами, другу половину – великими кубиками;
- Викладаємо рис на тарілку. Він має бути трохи клейким – для формування салату. Заправляємо рис приготовленим соусом, перемішуємо;
- Подрібнюємо 2 листа норі (але якщо в тебе немає норі, можна обійтися без них). Додаємо одну частину рису до норі, добре перемішуємо. Можна весь рис зробити з норі, але в такому випадку знадобляться 4 листа;
- Огірки й авокадо нарізаємо кубиками, щоб авокадо не темнішав – скроплюємо соком лимона;
- Збираємо салат, ставимо на блюдо рознімне кільце. Перший шар – рис з норі, далі викладаємо вершковий сир, шар риби кубиками, трохи твердого сиру й огірки;
- Далі відправляємо у блюдо другу частину рису, викладаємо вершковий сир, авокадо і твердий сир;
- Слайси риби скручуємо у формі довільних трояндочок, прикрашаємо ними наш салат;
- Подаємо страву з соєвим соусом, васабі та маринованим імбиром. Новорічний салат «Філадельфія» готовий!
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Смачного!
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