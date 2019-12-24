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Салати на Новий 2020 рік: рецепти з фото покрокові

Все ще не придумала, що приготувати на Новий рік 2020 рокурік Білого Сталевого Щура? Вже приїлися банальні олів’є та оселедець під шубою? Не можеш вибрати, які салати на Новий 2020 рік вразять твоїх гостей? У нас є багато крутих ідей! У цьому матеріалі ми зібрали кращі рецепти салатів на Новий рік 2020 з покроковою інструкцією і фото. Вибирай вподобаний, слідуй нашим інструкціям – і про твій святковий стіл будуть ходити легенди!

Салати на Новий 2020 рік: «Веселий щур»

Салат «Веселий щур» – відмінний варіант для новорічного столу. Смачно і небанально! Готувати цей салат дуже просто: покроковий рецепт на 6 порцій – далі в матеріалі.

Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти

  • Язик свинячий – 300 г;
  • Гриби печериці – 200 г;
  • Яйця курячі – 3 шт.;
  • Огірки солоні – 3 шт.;
  • Морква – 2 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • Часник – 1 зубчик;
  • Масло вершкове – 2 ст. ложки;
  • Майонез -2-3 ст. ложки;
  • Сіль і перець – за смаком.

Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти для соусу

  • Майонез – 2,5 ст. ложки;
  • Оливкова олія – 0,5 ч. ложки;
  • Хрін вершковий (приправа) – 0,5 ч. ложки;
  • Гірчиця (приправа) – 0,5 ч. Ложки;
  • Сік лимона – 0,5 ч. ложки;
  • Перець мелений – 1 дрібка;
  • Сіль за смаком.

Салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: інгредієнти для прикрашання

  • Морква відварна – 1 шматочок;
  • Білок відвареного яйця – 1 шматочок;
  • Перець духмяний горошком або зерна кави – 2 шт.;
  • Чорнослив або маслина – 1 шт.;
  • Капуста білокачанна – 1 шматочок листа;
  • Салатні листя (або інша зелень) – 1-2 шт..

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Веселий щур»: покроковий рецепт

  1. Насамперед відварюємо свинячі язики. Ретельно промиваємо їх під проточною водою. У каструлі заливаємо язики водою і ставимо на вогонь;
  2. Після закипання знімаємо піну, зменшуємо вогонь і варимо до готовності. Свинячі мови язики готуються приблизно 40 хвилин;
  3. Обдаємо готові язики холодною водою, після чого знімаємо з них шкірку ножем;
  4. Відварюємо моркву (20 хвилин), після чого натираємо її на середній тертушці. Невеликий шматочок моркви залишаємо для прикраси салату, з нього зробимо лапки й вушко щура;
  5. Відварюємо яйця вкруту, охолоджуємо їх у холодній воді й очищаємо від шкаралупи. Відразу відрізаємо кінчик яєчного білка (для вушка щура). Жовтки і білки натираємо окремо на дрібній тертці;
  6. Печериці і цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі. Масло розтоплюємо на середньому вогні, цибулю обсмажуємо до легкої золотистої. Додаємо гриби, випаровуємо вологу і обсмажуємо гриби з цибулею ще кілька хвилин. В кінці солимо і перчимо;
  7. Дрібно нарізаємо огірки, часник очищаємо і дрібно рубаємо ножем;
  8. Змішуємо в піалі інгредієнти для соусу. Викладаємо салат на пласке темне блюдо, надаючи шарам салату контури щура за обраним заздалегідь малюнком;
  9. Відварний язик посипаємо подрібненим часником і половиною приготованого соусу. Потім викладаємо смажені гриби з цибулею, повторюючи форму салату. Шар грибів, як і всі шари салату, злегка притискаємо до попереднього шару ложкою. Печериці з цибулею покриваємо майонезною сіточкою. Морквину змішуємо з соусом і викладаємо наступним шаром;
  10. Яєчні жовтки змішуємо з майонезом і викладаємо на шар моркви, далі – солоні огірки й сітка з майонезу;
  11. Вкриваємо нашого «Щура» білою шубою з тертого яєчного білка. З моркви вирізаємо лапки, з яєчного білка – вушка. Викладаємо кульки чорного перцю на місце носика й очей щура. Ротик робимо з чорносливу, хвостик і вусики – з капустяного листа;
  12. Прикрашаємо страву зеленню й подаємо на стіл. Новорічний салат «Веселий щур» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Обжорка»

Простий, смачний і ситний салат «Обжорка» відмінно підійде для святкового столу на честь Нового року 2020! Існує кілька видів цього салату, але ми знайшли найпростіший і найсмачніший рецепт на 6 порцій.

Салат на Новий рік 2020 «Обжорка»: інгредієнти

  • Куряча грудинка – 400 г;
  • Морква – 2 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.;
  • Огірки мариновані – 3 шт.;
  • Часник (за бажанням) – 3 зубчики;
  • Рослинна олія для смаження – за смаком;
  • Сіль і перець – за смаком;
  • Майонез – 3 ст. л.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Обжорка»: покроковий рецепт

  1. Відварюємо курячу грудку, всі інгредієнти дрібно нарізаємо;
  2. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію, обсмажуємо моркву на середньому вогні (помішувати 3-5 хвилин), даємо охолонути. Повторюємо ті ж операції з цибулею;
  3. Усі нарізані продукти поміщаємо в миску, додаємо сіль і перець за смаком;
  4. Заправляємо майонезом, добре перемішуємо. Новорічний салат «Обжорка» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Царський рулет»

Салат-закуска «Царський рулет» з червоною рибою – чудова прикраса святкового столу на Новий рік 2020. Покроковий рецепт на 6 порцій – далі в матеріалі.

Салат на Новий рік 2020 «Царський рулет»: інгредієнти

  • Риба червона слабосолона – 200 г;
  • Картопля відварна – 3 шт.;
  • Морква відварна – 2 шт.;
  • Яйця відварні – 3 шт.;
  • Майонез або сметана – 100 г;
  • Сіль за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Царський рулет»: покроковий рецепт

  1. Заздалегідь зварені, охолоджені й очищені овочі подрібнюємо на тертці. Те ж саме робимо з вареними яйцями;
  2. Червону рибу нарізаємо скибочками;
  3. Розстеляємо пергаментний папір і викладаємо на нього листковий салат із моркви, картоплі та яєць. Кожен шар злегка промазуємо майонезом (або сметаною);
  4. Викладаємо скибочки червоної риби і акуратно згортаємо рибний салат у рулет. Новорічний салат-закуска «Царський рулет» готовий!

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Салати на Новий 2020 рік: «Генерал»

Смачний багатошаровий салат для святкового столу на Новий рік 2020! Салат «Генерал» з копченою куркою точно сподобається всім твоїм гостям! Покроковий рецепт приготування на 6 порцій – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Генерал»: інгредієнти

  • Куряча гудка копчена – 500 г.
  • Морква відварна – 3 шт..
  • Буряк відварний – 3 шт..
  • Яйця відварні – 5 шт..
  • Сир твердий – 150 г.
  • Горіхи волоські – 100 г.
  • Часник-2-3 зубчики.
  • Майонез – за смаком.
  • Глибока тарілка або форма для випікання.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Генерал»: покроковий рецепт

  1. Дрібно нарізаємо копчену курячу гудку;
  2. Яйця, моркву і буряк натираємо на крупній тертці, а сир – на дрібній тертці (так виходить смачніше);
  3. Збираємо салат: куряче філе, далі яйця, відварна морква, сир, буряк і волоські горіхи. Кожен шар промазуємо майонезом;
  4. Даємо салату кілька годин, щоб просочитися. Новорічний салат «Генерал» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Олів’є з яблуками»

Якщо тобі набрид звичний салат «Олів’є», візьми на озброєння його оновлений рецепт. «Олів’є з яблуками» стане відмінним доповненням твого святкового столу на Новий рік 2020. Покроковий рецепт на 6 порцій дивись нижче.

Салат на Новий рік 2020 «Олів’є з яблуками»: інгредієнти

  • Картопля – 6 шт.;
  • Яблуко – 1,5 шт.;
  • Яйце куряче – 7,5 шт.;
  • Яловичина – 450 г;
  • Солоні огірки – 4,5 шт.;
  • Консервований зелений горошок – 150 г;
  • Морква -4,5 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 1,5 головки;
  • Сіль за смаком;
  • Майонез – 195 г;
  • Перець чорний мелений – за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Олів’є з яблуками»: покроковий рецепт

  1. Картоплю, моркву, яйця відварюємо, очищаємо, нарізаємо кубиками;
  2. Огірки, яблука та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Зливаємо рідину з банки з зеленим горошком;
  3. Яловичину відварюємо у підсоленій воді, охолоджуємо, нарізаємо кубиками;
  4. Усі інгредієнти з’єднуємо, солимо, перчимо, заправляємо майонезом і перемішуємо. Новорічний салат «Олів’є з яблуками» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Червона шапочка»

Салат «Червона шапочка» – дуже смачний і простий у приготуванні. А що найголовніше – він практично не вдарить по гаманцю. Знаємо, що при підготовці до Нового року 2020 це дуже важливо! Покроковий рецепт салату на 6 порцій – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Червона шапочка»: інгредієнти

  • Яйця курячі – 2 шт.;
  • Морква відварна – 1 шт.;
  • Сир твердий – 50 г;
  • Картопля відварна – 1 шт.;
  • Зерна гранату – 1 жменя;
  • Курячі стегенця копчені – 1 шт.;
  • Волоські горіхи – 80 г;
  • Майонез – 3 ст.л.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Червона шапочка»: покроковий рецепт

  1. Варену картоплю очищаємо від шкірки, натираємо на крупній тертці в салатник або кулінарне кільце. Змащуємо майонезом;
  2. Дрібно нарізаємо м’ясо курячого стегенця і викладаємо у форму. Знову змащуємо майонезом;
  3. Викладаємо подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізані яйця, відварну моркву, натерту на тертці. Кожен шар змащуємо майонезом;
  4. Заключний шар. Акуратно викладаємо натертий сир і гранатові зерна;
  5. Даємо салату просочитися кілька годин і подаємо на стіл. Новорічний салат «Червона Шапочка» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Буніто»

Салат «Буніто» буде дуже ефектно виглядати на святковому столі в Новий рік 2020! Готувати цю страву просто, процес не займає багато часу, а вдале поєднання інгредієнтів створює неповторний смак. Покроковий рецепт салату на 6 порцій дивись нижче.

Салат на Новий рік 2020 «Буніто»: інгредієнти

  • Куряча гудка – 1 шт.;
  • Морква по-корейськи – 100 г;
  • Яйця – 3 шт.;
  • Сир твердий – 50 г;
  • Майонез – за смаком;
  • Сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Буніто»: покроковий рецепт

  1. Дрібно нарізаємо курку, відправляємо її на розігріту пательню з краплею олії. Поки шматочки не схопляться, безперервно їх перемішуємо, щоб не злиплися;
  2. Солимо, перчимо і додаємо спеції за бажанням. Накриваємо сковороду кришкою й тушкуємо м’ясо на великому вогні, поки не випарується курячий сік. Вимикаємо вогонь і залишаємо остигати;
  3. Яйця і твердий сир натираємо на крупній тертці;
  4. Викладаємо курку в блюдо, туди ж відправляємо дрібно нарізану моркву, змащуємо шар майонезом;
  5. Додаємо у блюдо білки і сир. Знову змащуємо майонезом;
  6. Прикрашаємо салат подрібненими жовтками. Новорічний салат «Буніто» готовий!

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Салати на Новий 2020 рік: «Чоловічі сльози»

«Чоловічі сльози» – не просто салат на Новий рік 2020. Це ідеальна страва на святковий стіл, адже в ньому поєднуються найсмачніші продукти! Простий покроковий рецепт на 6 порцій читай нижче.

Салат на Новий рік 2020 «Чоловічі сльози»: інгредієнти

  • Куряча гудка відварна – 250 г;
  • Морква по-корейськи – 250 г;
  • Печериці консервовані – 350 г;
  • Сир твердий – 150 г;
  • Яйця відварні – 4 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 1шт;
  • Оцет – 50 мл;
  • Майонез – 350 г.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Чоловічі сльози»: покроковий рецепт

  1. Нарізаємо цибулю півкільцями, заливаємо оцтом і залишаємо, щоб цибуля добре промаринувалася;
  2. Салат складається шарами. Спочатку викладаємо дрібно нарізану курку, потім – цибулю, нарізані консервовані грибочки, відварені яйця, натерті на дрібній тертці, нарізану моркву. Кожен шар добре змащуємо майонезом;
  3. Останній шар – сир. Натираємо його на дрібній тертці і рясно посипаємо страву. Новорічний салат «Чоловічі сльози» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Новорічна ялинка»

Фруктовий салат у вигляді новорічної ялинки однозначно варто включити у святкове меню на Новий рік 2020! Він не лише прикрасить новорічний стіл, а й потішить навіть найвибагливіших гостей. Покроковий рецепт салату – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Новорічна ялинка»: інгредієнти

  • Банани – 350 г;
  • Мандарини – 200 г;
  • Ківі – 350 г;
  • Йогурт натуральний (без добавок) – 170 г;
  • Мед – 10 г;
  • Кунжут – 10 г.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Новорічна ялинка»: покроковий рецепт

  1. Очищені банани нарізаємо кружечками. Залишаємо один кружечок (для зірки на нашу ялинку);
  2. Перекладаємо йогурт у глибоку тарілку, додаємо мед, перемішуємо;
  3. На пласку тарілку викладаємо по черзі часточки банана і мандарина. Формуємо фруктову піраміду;
  4. Акуратно викладаємо на гірку фруктів йогурт, обмазуємо йогуртом піраміду з усіх боків;
  5. Чистимо ківі, нарізаємо тонкими кружечками, викладаємо на ялинку, формуючи гілочки ялинки;
  6. А з останнього кружечку банана ножем вирізаємо зірку. Обвалюємо бананову зірку в кунжуті й закріплюємо за допомогою зубочистки на верхівці ялинки;
  7. Посипаємо всю ялинку кунжутом (він буде снігом). Новорічний салат «Новорічна ялинка» готовий!

Салати на Новий 2020 рік: «Філадельфія»

«Філадельфія» – неймовірно смачний і простий у приготуванні. Без цього салату твій святковий стіл до Нового року 2020 просто не обійдеться! Покроковий рецепт салату на 6 порцій – далі.

Салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: інгредієнти

  • Риба червона, малосолена – 350-400 г;
  • Сир вершковий – 150 г;
  • Авокадо – 1 шт.;
  • Огірки свіжі – 2 шт.;
  • Рис круглозернистий – 250 г;
  • Вода – 280 мл;
  • Оцет рисовий – 2 ст. ложки;
  • Цукор – 1 ст. ложка з гіркою;
  • Сіль – 0,5 ч. ложки;
  • Норі (за бажанням) – 2-4 шт.;
  • Сік лимона – 2 ч. ложки;
  • Олія рослинна (для змащування кільця).

Салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: інгредієнти для подачі

  • Соєвий соус – за смаком;
  • Васабі – за смаком;
  • Імбир маринований – за смаком.

Як приготувати салат на Новий рік 2020 «Філадельфія»: покроковий рецепт

  1. Рис добре промиваємо, заливаємо водою, накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Після закипання вогонь зменшуємо. Проварюємо рис на маленькому вогні близько 15 хвилин, не відкриваючи кришку. Після цього накриваємо каструлю рушником і зверху кришкою, залишаємо на 10 хвилин, щоб увібралася зайва волога;
  2. Для соусу змішуємо оцет, цукор і сіль, перемішуємо виделкою – до розчинення цукру та солі;
  3. Одну половини риби нарізаємо тонкими слайсами, другу половину – великими кубиками;
  4. Викладаємо рис на тарілку. Він має бути трохи клейким – для формування салату. Заправляємо рис приготовленим соусом, перемішуємо;
  5. Подрібнюємо 2 листа норі (але якщо в тебе немає норі, можна обійтися без них). Додаємо одну частину рису до норі, добре перемішуємо. Можна весь рис зробити з норі, але в такому випадку знадобляться 4 листа;
  6. Огірки й авокадо нарізаємо кубиками, щоб авокадо не темнішав – скроплюємо соком лимона;
  7. Збираємо салат, ставимо на блюдо рознімне кільце. Перший шар – рис з норі, далі викладаємо вершковий сир, шар риби кубиками, трохи твердого сиру й огірки;
  8. Далі відправляємо у блюдо другу частину рису, викладаємо вершковий сир, авокадо і твердий сир;
  9. Слайси риби скручуємо у формі довільних трояндочок, прикрашаємо ними наш салат;
  10. Подаємо страву з соєвим соусом, васабі та маринованим імбиром. Новорічний салат «Філадельфія» готовий!

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Смачного!

Фото: Pinterest

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