Ти вже думала, де відсвяткувати Новий 2020 рік у Києві? Якщо відповідь «Ні», не біда! Ми тобі в цьому допоможемо. У матеріалі – список ідей і місць, де можна цікаво відсвяткувати Новий рік 2020 в Києві. Варіанти різноманітні: від танцювальної тусовки в столичному нічному клубі до хороводів навколо головної ялинки країни. Вибір за тобою!

Софійська площа

На Софійській площі, крім Головної ялинки, буде Головна сцена для виступів українських виконавців, ярмарок подарунків і дитяче містечко. Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому знову пустять стилізований поїзд бажань «Різдвяний експрес». На Володимирському проїзді будуть розташовані імпровізовані квартали з різними фудкортами. А кількість яскравих тематичних фотозон здивує навіть найвибагливішого прихильника селфі.

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Контрактова площа

Як ще зустріти Новий рік 2020 в Києві, якщо хочеться потусити в натовпі, з гучною музикою і вражаючими перфомансами? Відправитися на Контрактову площу! Там побудують справжнє новорічне містечко і заллють величезний каток, площа якого складе тисячу метрів.

Крім того, на новорічні свята в муніципальних театрах планується більше 300 тематичних вистав для дітей. Очікується близько 90 000 глядачів! Запланований також і благодійний спектакль для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із врученням їм подарунків.

Куди поїхати на Новий рік 2020

КВЦ «Парковий»

Якщо ти хочеш зустріти Новий 2020 рік у Києві по-королівськи, то цей захід точно для тебе! 31 грудня у виставковому центрі «Парковий» відбудеться феєричне шоу, ведучими якого стануть Євген Кошовий і Оля Полякова. Глядачі побачать виступи топових українських артистів, зможуть вдосталь насолодитися святковими частуваннями та, звісно ж, шампанським. Для дітей кухарі приготують корисні та смачні солодощі. Сміливо беріть з собою малюків і не бійтеся, що їм буде нудно.

Новий рік на ВДНГ

Цього сезону тематикою новорічної ночі у рамках проєкту «Зимова Країна на ВДНГ» стане фантастична подорож у минуле. За допомогою музичної машини часу організатори пропонують гостям зазирнути в запальні 80-ті, пригадати відчайдушні 90-ті та відриватися під поп-відкриття 2000-х. За танцювальні ритми головної ночі року відповідатиме резидент радіостанції NRJ Ukraine та один з кращих діджеїв України — DJ Саня Димов. Окрім масштабної ретро-вечірки просто неба, яка розпочнеться після опівночі і триватиме до 04:00 ранку, на гостей також чекають: розважальна програма з аніматорами, тематичні конкурси, розіграші, сюрпризи та подарунки. А ще — романтична ковзанка просто неба, що сяє сотнями різнокольорових вогнів, шалені тюбінгові гірки й екстремальні атракціони – «Лавиця», «Центрифуга» й «Екстрим».

Atlas

У колі друзів і з модною українською музикою: збирайте всіх та зустрічайте Новий рік 2020 на найстильнішою локації! Три танцполи, запальні хіти і живий виступ гурту «Антитіла», це свято точно запам’ятається надовго! А також на всіх гостей чекають сети діджеїв, море коктейлів і виступи кращих українських артистів – вриватися в 2020 потрібно красиво! І не потрібно морочитися з луком: і в піжамі з кроликом, і в блискітках і пайєтках: в Atlasі ви будете почувати себе як вдома!

Клуб «Saxon»

Це чудовий варіант для тих, хто хоче драйвово та гучно зустріти Новий 2020 рік у Києві. Головний танцпол «Лід» підготував неймовірне шоу! Одним із гостей стане справжня зірка вітчизняної музики, резидент лейблів Hexagon і Spinnin records – Sagan! Зіркового гостя підтримає кращий український Dj Underhill (Kiss FM), а також досвідчені резиденти клубу Saxon – Kaminsky і Sobi. На танцполі Royal Room «Полум’я» виступатиме одна з найкрутіших кавер-гуртів столиці Long Island, а також комік-дует «Кай і Герда». Музикою вечора заправлятиме Dj Firon`key.

Новорічне вар’єте

Новий рік – найулюбленіше свято року, тому Caribbean Club Concert Hall традиційно підготував яскраве святкування для своїх гостей: видовищне шоу, затишну атмосферу і смачне застілля. 31 грудня на гостей чекає вишукане вар’єте, море емоцій і нестримні танці з кавер-бендом Ultramarine Girls Band, сюрпризи і гумор від ведучого Сержіо Куніцина, а також спеціальне новорічне меню з традиційними стравами і незвичайними частуваннями. У новорічну ніч ви побачите найкращі вокально-танцювальні номери популярного вар’єте «Рояль», в перші години нового року на сцені будуть запалювати яскраві Ultramarine Girls Band. Нестримні танці під улюблені пісні подарують відмінний настрій і натхнення на весь 2020 рік.

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Концерт-хол ВДНГ

Хочеш поринути в Новорічну казку? У цьому тобі допоможе шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Драйвові танцювальні номери та божевільна акробатика від найкращих гімнастів України закрутять тебе в вихорі сюжетних поворотів. Завдяки видовищним декораціям і майстерній постановці від компанії StarLight Entertainment, тобі вдасться потрапити в справжню казку та відкрити своє серце дивам. Чудовий варіант для святкування Нового року 2020 в Києві – особливо, якщо в тебе є діти!

Фото: Pinterest

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