Море людей, літри коктейлів та тони метафану. Без усього цього не обходиться жоден крутий фестиваль. А фестиваль – це особливе дійство! Адже саме там ти поринаєш у світ вільної музики та безмежного драйву. Улюблені виконавці, музичні напрями та дні, які ти не забудеш ніколи. Ну що, ти вже готовий пофестивалити? Тоді лови список найгучніших українських музичних фестивалів цього літа.

Білі ночі

14-15 червня

Арт-завод «Платформа»

Арт-завод «Платформа» запрошує усіх поринути в атмосферу божевільних ідей, яскравих вогнів, нових ритмів та вражаючих декорацій. «Білі ночі» збирають разом безумців, які абсолютно віддані музиці. 5 сцен, 120 артистів, перформанс шоу-балетів, фудкорти від Ulichnaya eda, шоу акробатів , тематичні фотозоні, Battle school Hip-Hop night, Graphic design by Skilz.tv – усе це чекає на тебе в ніч на 14 та 15 червня. На Main stage своїми треками будуть качати Elderbrook, Matisse & Sadko, Reinier Zonneveld, TUBE & BERGER та багато інших.

Atlas Weekend

8-14 липня

Національний комплекс експоцентр України

Фестиваль Atlas Weekend – один з наймасштабніших музичних фестивалі в Україні. Щороку він збирає топових артистів з усього світу. Організаторам вдається привозити найкрутіших світових зірок. Цього року хедлайнерами стануть американський ді-джей дует The Chainsmokers, американський хіп-хоп гурт The Black Eyed Peas з відомим треком «I gotta fellings», вокаіст британського гурту Ліам Галлахер та легендарний «Сплін».

UPark

15-18 липня

Sky Family Park

Для нас музика — це не ремесло, а спосіб життя. Стверджують організатори фестивалю UPark. Схоже, що це і справді так. Адже з кожним роком рівень зіркових артистів підвищується. На сцені фестивалю своєю музикою та емоціями вже ділилися Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers. А цього року всіх розірвуть Thirty Seconds to Mars з Джаредом Лето, Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves та багато інших. А нова локація з басейном обіцяє, що буде максимально гаряче.

Файне місто

24-28 липня

Іподром Тернополя

«Файне Місто» – один з небагатьох українських фестивалів, в якому поєднуються практично всі сучасні напрямки музики. Рок, альтернатива, фолк, поп, денс музику на семи сценах фестивалю виконують тільки найкращі музичні виконавці та запрошені іноземні артисти. Цього року фестиваль пройде вже всьоме. Його гасло залишається незмінним: «Файне Місто» – територія вільних людей». На головній сцені виступлять Arch Enemy, PowerWolf, Kadebostany, The Hardkiss, O.Torvald, Бумбокс та інші.

БEZ VIZ

2-4 серпня

Острів у центрі Дніпра

У Дніпрі відбудеться музичний фестиваль БEZ VIZ, де виступлять Lordi і Crazy Town, а також українські артисти – Бумбокс, Pianoбой, 5nizza, Vivienne Mort, DETACH, EPOLETS і багато інших. Фестиваль пройде 2-4 серпня на острові в центрі міста. Співорганізатори фестивалю – міжнародний благодійний фонд Культурна столиця та фестиваль Файне Мiсто. Крім якісного та різнопланового музичного лайн-апу, організатори фестивалю БEZ VIZ максимально подбали техніці безпеки. Спеціально для фестивалю в місто буде привезений понтонний міст. На територію БEZ VIZ можна буде дістатися трьома способами – пішки, по мосту або на водному таксі. Вартість цього понтонного моста – мільйон гривень.

Схід-Рок

9-11 серпня

Тростянець, Сумська область

# ВідчуйСебеСправжнього – слоган СХІД-року і саме так позиціонує себе фест. Вся атмосфера фестивального дійства дозволяє відчути себе з ніг до голови справжнім, а найголовніше побачити навколо ще тисячі таких же щирих і добрих людей. Цього року лайнап фестивалю складає Louna, O.Torvald, The Headlines, Flit, Такараканы!, Без Обмежень та інші.

ZaxidFest

Родатичі, Львівська область

16-18 серпня

3 дні неймовірного драйву та незабутніх емоцій: з 16 по 18 серпня 2019 року у Львові пройде щорічний музичний фестиваль Zaxidfest. Не пропусти свій шанс віднайти дзен на природі та отримати заряд енергії на увесь рік. Фестиваль Zaxidfest не обмежується форматами і рамками у музиці. Три сцени – Інді, Головна та Рок працюють одночасно і незалежно одна від одної дарують максимальний заряд емоцій у режимі нон-стоп.

Республіка

29 серпня – 8 вересня

Молодіжний парк

Найатмосферніший фестиваль музики і стрит-арту RespublicaFEST запам’ятається різноманітною музикою, мистецькими проектами та освітніми панелями. Цього року RespublicaFEST вдалося спіймати для себе крупну рибку – реперку alyona аlyona. Вона стане одною з головних артистыв на фестивалі. Також серед лайнаперів заявлені Space of Viriation, DETACH, Курган і Agregar, Somali Yacht Club, Хамерман Знищує Віруси та TIK TU.