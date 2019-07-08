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Гороскоп на сьогодні – 8 липня 2019 – по картах Таро

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Що пророкують карти на сьогодні? Читай гороскоп для всіх знаків зодіаку на 8 липня

Понеділок пройде під впливом карти Смерть. Та не лякайся назви. Адже вона означає зовсім не те, що здається на перший погляд.

Основне значення

Смерть – це логічне завершення, прощання та фінал. А значить, ти перейдеш на новий етап, відкриються двері, шляхи будуть рівними, а можливості помітними. Ця карта Таро – благословення для тих, хто довгий час не мав сил завершити обридливі стосунки чи покинути роботу, до якої не лежить душа. Сьогодні ідеальний день для природнього легкого завершення проектів. І нових експериментів.  До слова, зверни увагу на можливість взяти участь у кастингу до проекту «Від пацанки до панянки» та «СуперІнтуіція».

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Робота

Якщо тобі здається, що варто змінити роботу, то тобі не здається. Прислухайся до настрою та інтуїції, порахуй бюджет, зваж запропоновані варіанти. І не зволікай, якщо з’явилася можливість соціального ліфту. Не бійся зробити цей крок – продовження буде вдалим.

Кохання

Ви з вашим партнером перейдете у нову фазу стосунків. Проте вплив карти Таро буде значним, і прогнозується  здебільшого розставання. В той же час, ти усвідомиш, чи справжня у вас любов, чи награна. Але у будь-якому випадку подякуй про себе всім, хто вже не буде в твоєму житті із сьогоднішнього дня.

Карта Смерті – благословення для сильних людей, та випробування для слабких. Не злись на події, що відбудуться, мудро прийми зміни та готуйся до нової спіралі подій у житті.

Фото – pinterest.com

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