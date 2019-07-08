Що пророкують карти на сьогодні? Читай гороскоп для всіх знаків зодіаку на 8 липня

Понеділок пройде під впливом карти Смерть. Та не лякайся назви. Адже вона означає зовсім не те, що здається на перший погляд.

Основне значення

Смерть – це логічне завершення, прощання та фінал. А значить, ти перейдеш на новий етап, відкриються двері, шляхи будуть рівними, а можливості помітними. Ця карта Таро – благословення для тих, хто довгий час не мав сил завершити обридливі стосунки чи покинути роботу, до якої не лежить душа. Сьогодні ідеальний день для природнього легкого завершення проектів. І нових експериментів. До слова, зверни увагу на можливість взяти участь у кастингу до проекту «Від пацанки до панянки» та «СуперІнтуіція».

Робота

Якщо тобі здається, що варто змінити роботу, то тобі не здається. Прислухайся до настрою та інтуїції, порахуй бюджет, зваж запропоновані варіанти. І не зволікай, якщо з’явилася можливість соціального ліфту. Не бійся зробити цей крок – продовження буде вдалим.

Кохання

Ви з вашим партнером перейдете у нову фазу стосунків. Проте вплив карти Таро буде значним, і прогнозується здебільшого розставання. В той же час, ти усвідомиш, чи справжня у вас любов, чи награна. Але у будь-якому випадку подякуй про себе всім, хто вже не буде в твоєму житті із сьогоднішнього дня.

Карта Смерті – благословення для сильних людей, та випробування для слабких. Не злись на події, що відбудуться, мудро прийми зміни та готуйся до нової спіралі подій у житті.

Фото – pinterest.com

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