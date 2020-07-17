Що хлопців і дівчат бісить одне в одному? Відповідають актори веб-серіалу FAKE

Всі мріють про ідеальні стосунки. Найчастіше, такі можна побачити саме в Instagram. Там всі хлопці та дівчата задоволені одне одним. Їхнє життя здається абсолютно глянцевим, а вони самі не мають жодних недоліків. Але правда в тому, що всіх дівчат і хлопців щось дратує одне в одному. Якщо з чимось і можна змиритися, то дещо прийняти неможливо. Новий канал вирішив запитати акторів свого першого веб-серіалу FAKE про те, що їх дратує у протилежній статі. І ось що з цього вийшло.

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу зі Жмеринки, яка обманює всіх навколо заради ілюзії красивого і багатого столичного життя. У гонитві за популярністю дівчина може втратити все: кохання, друзів, повагу і саму себе. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи змусить переоцінити власне життя і значущість у ньому віртуального світу. Що важливіше: здаватися чи бути?

Не пропусти прем'єру FAKE 27 липня на YouTube Нового каналу.

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