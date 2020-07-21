Хештегнутий світ вимагає грати за його правилами: шукай хороше світло, приймай привабливу позу, пабли фотку і чекай лайків, поки прибираєш в орендованій старій квартирі. Віртуальне обожнювання і слава ваблять. Чим готовий пожертвувати ти, щоб купатися в лайок і коментарях: часом, друзями, коханням?

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