Video: А на що ти готовий заради лайків? FAKE. Анонс

Дивись онлайн анонс веб-серіалу FAKE! І відразу всі серії 27 липня на youtube Нового каналу
Новий канал / FAKE / А на що ти готовий заради лайків? FAKE. Анонс
21 липня

А на що ти готовий заради лайків? FAKE. Анонс

 

Хештегнутий світ вимагає грати за його правилами: шукай хороше світло, приймай привабливу позу, пабли фотку і чекай лайків, поки прибираєш в орендованій старій квартирі. Віртуальне обожнювання і слава ваблять. Чим готовий пожертвувати ти, щоб купатися в лайок і коментарях: часом, друзями, коханням?
Шукай відповідь у першому веб-серіалі Нового каналу FAKE!

27 липня на YouTube Нового каналу – прем'єра! Не пропусти, матимеш, що обговорити з друзями.

А на що ти готовий заради лайків? FAKE. Анонс
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності