Дивись просто зараз – до проєкту Екси 3 сезон 2 випуск приєднається нова пара! Саша і Віка приїдуть на поліцейській машині. Відразу впаде в очі те, що руки чоловіка і жінки сковує ланцюг. Цей випадок став відомим на всю країну, адже Саша і Віка вирішили скувати себе разом на День святого Валентина на знак своєї любові.

Насправді, у пари не все так прекрасно. Саша придумав ідею з ланцюгом, щоб Віка від нього не пішла. Як вони будуть вести себе на проєкті? Дізнайся просто зараз!

У першому випробуванні дівчата побачать свої портрети, намальовані зі слів хлопців. Якими їх бачать колишні? Дівчата будуть неприємно здивовані! Дивись в реаліті Екси 1 сезон 2 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 1 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн частина 2