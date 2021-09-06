Дивіться прем’єру 3 сезону реаліті-шоу «Екси» з 14 вересня о 19:00 на Новому каналі!

«Екси» – зворушливе, правдиве реаліті-шоу про справжні стосунки. Коли все з надривом, коханням, ненавистю, прихованими бажаннями і фантазіями пари… колишніх закоханих. Так-так, колишніх. Їх як і раніше тягне одне до одного, вони спілкуються, зустрічаються, багато хто займається сексом. Що це – хвороблива залежність, звичка чи кохання? Реаліті допоможе розібратися до кінця.