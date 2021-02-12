Video: Колишній чи теперішній? Приходь на кастинг реаліті «Екси» 3 сезон на Новому каналі

Реаліті Екси (Новий канал) шукає героїв 3 сезону. Заповнюй анкету прямо зараз
Новий канал / Екси / Колишній чи теперішній? Приходь на кастинг реаліті «Екси» 3 сезон на Новому каналі
12 лютого

Колишній чи теперішній? Приходь на кастинг реаліті «Екси» 3 сезон на Новому каналі

Ваші відносини, як чемодан без ручки? Не хочеться кидати, але сил нести вже немає? Новий канал допоможе вашій парі розібратися, на якому етапі ви дійсно перебуваєте. Заповнюй анкету на 3 сезон реаліті «Екси». Всі подробиці тут.

Колишній чи теперішній? Приходь на кастинг реаліті «Екси» 3 сезон на Новому каналі
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