Бути разом чи розлучитися? Реаліті «Екси» допоможе розібратися. Заповнюй анкету тут прямо зараз. Ми чекаємо тебе!

«Екси» - жалісливі, правдиве реаліті-шоу про справжні стосунки. Коли все з надривом, любов'ю, ненавистю, прихованими бажаннями і фантазіями пари ... колишніх закоханих. Так-так, колишніх. Їх як і раніше тягне один до одного, вони спілкуються, зустрічаються, багато хто займається сексом. Що це - хвороблива залежність, звичка чи любов? Реаліті допоможе розібратися до кінця.

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