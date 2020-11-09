У фінальному випробуванні проєкту Екси 3 сезон 9 випуск учасники готуватимуть млинці. Невже так все просто? Звичайно ж, ні! Колишніх за допомогою спеціальної системи підвісять догори дригом. У такому перевернутому положенні вони й розбиватимуть яйця, замішуватимуть тісто й смажитимуть млинці. Від довгого перебування вниз головою у багатьох почне крутитися і боліти голова. Хто не захоче відмовлятися від проходження випробування, попри погане самопочуття? Чи всі пари зможуть домовитися та приготувати сніданок спільними зусиллями? Дивись у реаліті Екси 3 сезон 9 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн