Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 9 від 09.11.2021
09 листопада

Романтичний сніданок догори дригом. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 3

У фінальному випробуванні проєкту Екси 3 сезон 9 випуск учасники готуватимуть млинці. Невже так все просто? Звичайно ж, ні! Колишніх за допомогою спеціальної системи підвісять догори дригом. У такому перевернутому положенні вони й розбиватимуть яйця, замішуватимуть тісто й смажитимуть млинці. Від довгого перебування вниз головою у багатьох почне крутитися і боліти голова. Хто не захоче відмовлятися від проходження випробування, попри погане самопочуття? Чи всі пари зможуть домовитися та приготувати сніданок спільними зусиллями? Дивись у реаліті Екси 3 сезон 9 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн

Романтичний сніданок догори дригом. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 3
Хто перетягне ковдру на себе? Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 1
Колишні розробляють стратегію. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 2
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