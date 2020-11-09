Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 9 від 09.11.2021
09 листопада

Колишні розробляють стратегію. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 2

У другому випробуванні реаліті Екси 3 сезон 9 випуск ті учасники, яким вдалося перетягнути на себе ковдру у першому випробуванні, визначатимуть стратегію гри. Лідер кидатиме кульки з водою, а завдання його другої половинки – зловити їх за допомогою сачка чи іншого інструменту, який вибере лідер пари. При невдалому розкладі кульки можуть луснути, тож комусь доведеться добре намокнути!

Також колишні зможуть помінятися місцями та приміряти на себе роль відничого чи веденого. Хто ж виявиться найкращим лідером? І в якої пари спалахне черговий конфлікт? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 9 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн частину 3

Колишні розробляють стратегію. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 2
Хто перетягне ковдру на себе? Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 1
Романтичний сніданок догори дригом. Екси. Сезон 3. Випуск 9. Частина 3
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