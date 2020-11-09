У другому випробуванні реаліті Екси 3 сезон 9 випуск ті учасники, яким вдалося перетягнути на себе ковдру у першому випробуванні, визначатимуть стратегію гри. Лідер кидатиме кульки з водою, а завдання його другої половинки – зловити їх за допомогою сачка чи іншого інструменту, який вибере лідер пари. При невдалому розкладі кульки можуть луснути, тож комусь доведеться добре намокнути!

Також колишні зможуть помінятися місцями та приміряти на себе роль відничого чи веденого. Хто ж виявиться найкращим лідером? І в якої пари спалахне черговий конфлікт? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 9 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 9 випуск – дивитись онлайн частину 3