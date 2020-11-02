У третьому випробуванні Екси 3 сезон 8 випуск пари навчатимуться танцювати. Їм із цим допоможуть професійні хореографи. Наприкінці всі колишні повинні будуть станцювати посадобль перед суперниками та ведучими. Складнощі виникнуть у Ігоря та Еліс, які вкотре посварилися. Ігор навіть захоче пройти випробування сам, без своєї колишньої. Але як він це робитиме, якщо посадобль – це парний танець, сповнений пристрасті? Дізнайся просто зараз, чи вдасться їхній парі помиритися до того, як закінчиться тиждень страху агресії! Дивися онлайн Екси 3 сезон 8 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитися онлайн