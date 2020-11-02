Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 8 від 02.11.2021
02 листопада

Колишні погодилися на тортури! Екси. Сезон 3. Випуск 8. Частина 2

У проєкті Екси 3 сезон 8 випуск колишнім доведеться визнати, що вони найчастіше провокують пасивну агресію по відношенню до партнера. Образливі жарти, порівняння з попередніми хлопцями або дівчатами, знецінення та перекладання відповідальності – все це ранить не гірше за прямі нападки.

Кожна пара зайде в кімнату тортур, де ведучі запропонують жертвам пасивної агресії вибрати картки з назвами дій, які їх найчастіше кривдять, і вибрати  схожі відчуття від образ. Для когось перекладання відповідальності сприймається, як удар струму, для когось ігнорування з боку партнера відчувається, як холод. Дивись у проєкті Екси 3 сезон 8 випуск.

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитися онлайн частина 3

Колишні погодилися на тортури! Екси. Сезон 3. Випуск 8. Частина 2
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