У проєкті Екси 3 сезон 8 випуск колишнім доведеться визнати, що вони найчастіше провокують пасивну агресію по відношенню до партнера. Образливі жарти, порівняння з попередніми хлопцями або дівчатами, знецінення та перекладання відповідальності – все це ранить не гірше за прямі нападки.

Кожна пара зайде в кімнату тортур, де ведучі запропонують жертвам пасивної агресії вибрати картки з назвами дій, які їх найчастіше кривдять, і вибрати схожі відчуття від образ. Для когось перекладання відповідальності сприймається, як удар струму, для когось ігнорування з боку партнера відчувається, як холод. Дивись у проєкті Екси 3 сезон 8 випуск.

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитися онлайн частина 3