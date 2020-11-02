Перше випробування у шоу Екси 3 сезон 8 випуск спочатку здасться учасникам дивним, адже ведучі нічого їм не пояснять! Кожен зайде до темної кімнати, в якій буде або манекен, або чоловік у масці. Тим, хто потрапить до кімнати з манекеном, Олександр Педан видасть пару боксерських рукавиць. Чому ведучі порадять учасникам берегти себе? Дізнайся просто зараз!

Учасники у кімнаті з манекеном почують аудіозаписи своїх сварок із колишніми. Це так сильно їх засмутить і розлютить, що вони почнуть бити по ньому, як по боксерській груші. А що буде з тими, хто зустрінеться із чоловіком у масці? Дізнайся прямо зараз – дивись Екси 3 сезон 8 випуск.

Екси 3 сезон 7 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 8 випуск – дивитися онлайн частина 2