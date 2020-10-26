У фінальному випробуванні учасники проєкту Екси 3 сезон 7 випуск дізнаються, навіщо їм було потрібно золото з попереднього конкурсу. За ці гроші колишні зможуть купити собі додаткові зручності і послаблення. Це може бути безлімітний інтернет, телевізор в кімнаті, б'юті-процедури, спортивне обладнання та навіть імунітет від вильоту на цьому тижні! Однак колишні зможуть здійснити покупку тільки в тому випадку, якщо обидва незалежно одне від одного виберуть одне й те саме. Хто досить добре знає свою другу половинку для того, щоб зробити правильний вибір? І кому дістанеться заповітний імунітет? Дивись в реаліті Екси 3 сезон 7 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 7 випуск – дивитися онлайн