Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 7 від 26.10.2021
26 жовтня

Дівчата женуться за золотом. Екси. Сезон 3. Випуск 7. Частина 2

У другому випробуванні реаліті Екси 3 сезон 7 випуск дівчата стануть головними годувальницями, яким належить наповнити сімейний бюджет золотом. Для цього їм потрібно спуститися по крутому схилу, набрати золоті монети зі скрині та піднятися назад до своїх колишніх. Дівчата складатимуть золото в капелюхи своїх колишніх, а тим доведеться постаратися і не дуже активно ворушити головою, щоб гроші не висипалися. Парам важливо заробити якомога більше грошей в цьому конкурсі, адже їм знадобиться золото в фінальному випробуванні. Хто принесе найбільше монет в сімейний бюджет? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 7 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 7 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 7 випуск – дивитися онлайн частина 3

Дівчата женуться за золотом. Екси. Сезон 3. Випуск 7. Частина 2
Хлопцям довелося вигрібати за колишніх! Екси. Сезон 3. Випуск 7. Частина 1
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