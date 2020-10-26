Дивись в реаліті Екси 3 сезон 7 випуск від 26.10.2021, як хлопці вигрібають за своїх колишніх у прямому сенсі цього слова!

Дівчата отримають прекрасну можливість побути принцесами. У першому випробуванні вони зможуть обрати будь-які одяг, взуття, макіяж і зачіску для фотосесії, а розплачуватися за їх бажання будуть чоловіки. Багатьох дівчат потішить цей факт, і вони вирішать ні в чому собі не відмовляти. Вони до останнього не знатимуть, чим саме доведеться розплачуватися їхнім колишнім.

На цьому тижні на проекті з'явиться ще одна пара. Наташа працює без вихідних, а ось Влад не може знайти себе в житті, тож в першому випробуванні їм доведеться помінятися місцями. Не пропусти все найцікавіше – дивись Екси 3 сезон 7 випуск онлайн.

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Екси 3 сезон 7 випуск – дивитися онлайн частина 2