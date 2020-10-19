Третє випробування Екси 3 сезон 6 випуск виявиться особливо важким для деяких учасників! Пари повинні будуть протягнути 300-кілограмовий вантаж по дну басейну. За умовами конкурсу, тільки один з них може виринути на поверхню, щоб вдихнути. Один з пари завжди повинен залишатися під водою.

Машу охопить паніка, а Альона взагалі не вміє плавати! Чи зможуть ці дівчата пройти випробування до кінця? Для кого воно виявиться найскладнішим? Дізнайся просто зараз, хто впорається з важким вантажем і не побоїться глибини! Дивись Екси 3 сезон 6 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 6 випуск – дивитися онлайн