Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 6 від 19.10.2021
19 жовтня

Дівчатам довелося подолати гидливість заради хлопців! Екси. Сезон 3. Випуск 6. Частина 2

Дивись в проекті Екси 3 сезон 6 випуск, через що доведеться пройти дівчатам заради своїх коханих! У сьогоднішньому випробуванні учасницям доведеться боротися з гидливістю і недовірою до партнерів.

Дівчат чекають акваріуми з сюрпризами – зміями, павуками, тарганами і іншими неприємними істотами. Вони повинні будуть з зав'язаними очима знайти там ключі. Хлопці допомагатимуть їм, направляючи за допомогою голосу. Дівчата повинні знайти ключі з биркою певного кольору і звільнити хлопців, які в цей час будуть прикуті наручниками до стіни. Чи зможуть дівчата довіритися своїм колишнім і перебороти страх? Дивись у реаліті Екси 3 сезон 6 випуск.

Екси 3 сезон 6 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 6 випуск – дивитися онлайн частина 3

Дівчатам довелося подолати гидливість заради хлопців! Екси. Сезон 3. Випуск 6. Частина 2
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