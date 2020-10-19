У реаліті Екси 3 сезон 6 випуск на хлопців чекає несподіване випробування! Вони гадатимуть, що у них вільний день, коли можна просто насолодитися басейном і розслаблюючим масажем. Насправді за ними стежитимуть приховані камери і дівчата, що сидять у таємній кімнаті.

Кожен із хлопців по черзі відвідає масажну кімнату, де на них чекає симпатична блондинка. Однак вони не знатимуть, що діями блондинки управляє колишня! Дівчата вказуватимуть масажистці, що потрібно робити з їхніми хлопцями. Чия провокація зайде занадто далеко? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 6 випуск на Новому каналі!

Екси 3 сезон 5 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 6 випуск – дивитися онлайн частина 2