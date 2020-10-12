У другому випробуванні Екси 3 сезон 5 випуск колишні приїдуть до басейну, над яким побачать велике ліжко. Одному з колишніх доведеться лягти в ліжко над водою, а другому – тягти всю цю конструкцію на мотузках. Чим ближче вдасться підтягти ліжко до краю басейну, тим більше вірогідності, що вона «встане дибки» і викине колишнього в воду.

У 5 випуск проєкту Екси 2021 колишні боротимуться за приз – романтичну вечерю в ресторані. Для цього потрібно дістати конверт, прикріплений до мотузки біля ліжка. Чи зможуть ніжні дівчата впоратися з цим завданням? Поки колишні будуть проходити це випробування, вони розкажуть одне одному багато нового про свої уподобання в інтимі! Кому вдасться знайти спільну мову високо над водою? Дивись в проєкті Екси 3 сезон 5 випуск.

Екси 3 сезон 5 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 5 випуск – дивитися онлайн частина 3